Глава Дагестана: Законодательство прописано для воров и коррупционеров

Глава Дагестана Владимир Васильев выступил с острой критикой законодательства Российской Федерации, сказав, что «оно написано для воров и коррупционеров». Речь политика тем острее, что последние полтора года он ведёт борьбу с нарушившими закон чиновниками в кавказской республике.

В Санкт-Петербурге второй день Международного экономического форума стартовал с бизнес-завтрака, на котором собрались влиятельные политики и гости мероприятия. Самым запоминающимся его моментом стало выступление Владимира Васильева, вступившего в дискуссию по поводу адаптации законодательства РФ для создания благоприятных условий для бизнеса.

— То что мы все сейчас говорим о том, что нужно менять законодательство — это правильно. Оно написано для воров и коррупционеров. Сейчас нужно менять его для честного бизнеса, — коротко и веско сказал Васильев.

Владимир Васильев: Законодательство прописано для воров и коррупционеров.

Его выступление вызвало фурор, ведь глава Дагестана не понаслышке знает о борьбе с коррупцией. Полтора года Васильев ведёт антикоррупционную компанию в Дагестане, в результате которой под следствие попали сотни чиновников, от самых высших эшелонов региональной власти, до местячковых функционеров.

Так, почти полностью поменялся состав правительства, а его глава Абдулсамад Гамидов вместе с зампредами скоро предстанет перед судом за превышение полномочий, нанесшее многомиллионный ущерб казне. В поле зрения правоохранителей попали министры строительства и образования, главы столицы республики и районов, продававшие государственную землю. Криминальные империи построили чиновники Росреестра и Фонда медицинского страхования, торговавшие землёй и инвалидностью.

Чистки в региональном руководстве продолжаются: 5 июня по тем же подозрениям в торговле землёй были задержаны руководители комитета по лесному хозяйству. Почти каждую неделю очередная партия чиновников оказывается под арестом. Вероятнее всего, именно этот опыт борьбы с повсеместной коррупцией заставил Васильева поднять этот вопрос в беседе с коллегами.

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