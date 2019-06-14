«Синтоловый качок» продолжает превращаться в Анджелину Джоли

«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин продолжает ходить к косметологу, медленно превращаясь в Анджелину Джоли. На первом сеансе врач занимался увеличением скул, а теперь фрику сделали выразительные брови. Новостью он поделился с подписчиками в Instagram.

Молодой человек запросто продаёт рекламу в своих социальных сетях. И Кирилл стал настоящей находкой для медика, занимающейся корректировкой внешности. Ведь фрик не против опробовать «чудесные метаморфозы» для девушек на себе. Так, когда ему предложили сделать скулы Джоли, молодой человек был в восторге и даже выложил видео с результатами вмешательства в социальных сетях.

Синтоловый качок превращается в Анджелину Джоли.

Теперь косметолог взялась за брови молодого человека. После очередного визита «синтоловый качок» выглядит ещё более женственно и вызывающе, что полностью устраивает интернет-знаменитость. Полностью похожим на прототип — голливудскую диву, он вряд ли станет. Но с каждым разом образ «базуки» становится всё более эпатажным.

Это одна из немногих положительных для молодого парня новостей. Ведь в последнее время ему сильно докучают проблемы с его «руками-базуками». Он мечтает избавиться от дутых бицепсов из-за плохого самочувствия, но пока медики лишь разводят руками от бессилия. Помочь парню не может никто.

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