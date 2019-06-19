По "делу Арашуковых" объявлен в розыск бывший министр культуры Карачаево-Черкесии
Бывший министр культуры Карачаево-Черкесии и экс-руководитель компаний "Апанасенкирайгаз" и "Буденновскгазпромбытсервис" из структуры
"Газпром газораспределение Ставрополь" Уали Евгамуков официально объявлен в федеральный розыск. В УФСБ Карачаево-Черкесии говорят, что 59-летнего некогда чиновника и управленца подозревают в крупном мошенничестве по типу тех, что провернули сенатор Рауф Арашуков с отцом Раулем.
- Подозревается в реализации мошеннических схем по хищению природного газа в особо крупных размерах, - уточняют правоохранители.
По информации на официальном сайте главы и правительства КЧР, Уали Рауфович родом из ставропольского села Псыж и по специальности преподаватель хореографических дисциплин. В списке достижений: победы на чемпионатах по спортивным танцам на российском и международном уровнях, а также танцевальных конкурсах в США и взятие кубка мира по танцам в 1991 году в Швейцарии.
В политику Евгамуков пришел в 2004-м, став депутатом Народного Собрания Карачаево-Черкесии. Уже в 2006 году его назначали главой временной администрации Абазинского района, а в 2009 - советником генерального директора ОАО "Межрегионгаз". Министром культуры КЧР он проработал три года с 2012-го.
Напомним, что главными фигурантами "дела Арашуковых" остаются бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец, именуемый в народе "Газовым королем", Рауль. А с ними под следствие попали: их родственник Руслан Арашуков, работники подразделений ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь" - Игорь Травинов, Николай Романов, Гузер Хашукаев, Алан Кятов, Игорь Кайшев, Замир Борсов, Ирина Валешняя. Еще двое - указанный выше Уали Евгамуков и Умар Калмыков, находятся в розыске.
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