Государство отказалось вернуть экс-сенатору Арашукову 2 тысячи рублей

Экс-сенатору Арашукову не вернут 2 тысячи рублей, лежащие на его банковских счетах. Это решение утвердил Мосгорсуд: деньги и недвижимость политика арестованы в рамках уголовного дела.

Адвокат бывшего члена Совфеда Анна Ставицкая заявила ходатайство о снятии ограничений, но следствие и суд воспротивились. По заявлению стороны обвинения, имущество ещё может понадобиться для обеспечения взысканий или штрафов по делу о беспрецедентных хищениях природного газа.

— Арест имущества нужен для обеспечения выплат. Но к моему подзащитному нет финансовых претензий: его не обвиняют в хищении, нет соответствующих гражданских исков. Поэтому мы считаем арест имущества незаконным, — заявила Ставицкая.

В итоге судья принял сторону следствия и оставил имущество Арашукова под арестом. Недоступными для проведения операций остались земельный участок, три жилых дома и одно жилое помещение в Карачаево-Черкесии, а также счета экс-сенатора, на которых содержится сумма, порядка 2 тысяч рублей.

Напомним, что Рауфа Арашукова обвиняют в двух заказных политических убийствах, давлении на свидетеля и участии в преступном сообществе своего отца Рауля. Вместе с сообщниками, «газовый король» Арашуков-старший похитил у «Газпрома» голубое топливо на 30 миллиардов рублей.

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