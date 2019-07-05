«Хотели ампутировать, я отсоветовал»: Кто спас руку истерзанной 7-летней девочке

Консультация ставропольского медика спасла руку истерзанной семилетней ингушской девочке, ставшей жертвой домашнего насилия. Пока тысячи людей мучились бессонницей, обновляя ленту в социальных сетях и жадно ловили крохи информации, врач Ставропольской краевой клинической больницы Руслан Чемурзиев давал рекомендации коллегам из Ингушетии.

В Ингушетии прооперировали 7-летнюю девочку, которую избивала тетя: все подробности на 5 июля 00:00 00:00

В четверг видео первичного осмотра Айшат (имя изменено, — ред) шокировало тысячи людей — на теле девочки живого места не было. К вечеру о ней говорили все соцсети Северного Кавказа. Вопрос стоял ребром — ампутируют ли ребёнку руку. Многие боялись худшего.

Сами врачи, как выяснилось, были в нерешительности. Проводить операцию семилетней девочке с тромбозом — огромный риск. Работа с маленькими, хрупкими сосудами для хирургов — очень трудная задача. Поэтому один из врачей — Гирихан Чемурзиев решил позвонить троюродному брату, работающему в Ставрополе.

Врач Ставропольской краевой клинической больницы Руслан Чемурзиев о ходе операции и прогнозах 00:00 00:00

— Речь шла об ампутации, но я им порекомендовал пока оставить руку, потому что нет ещё клинических показаний для такого кардинального решения, — объяснил Руслан Чемурзиев «КП». — Тем более ребёнку семь лет. Они трижды делали реконструкцию, восстанавливали артерии предплечья, плеча. Был краш-синдром, сделали надрезы, чтобы уменьшить давление, которое возникло в результате отёка. Ну и, конечно же, нивелировали тромбоз — удаляли тромбы из лучевой артерии.

Врачам пришлось принимать непростое решение. И, всё же, они решили последовать совету коллеги и отказаться от ампутации. Решение в интервью «КП» похвалил и Леонид Рошаль, который тоже консультировал ингушских медиков — но уже чуть позже.

Врачам удалось спасти руку ребёнка. Как минимум на несколько днейФото: Социальные сети

Операция заняла три часа. Врачам удалось победить гангрену.

— Когда ребёнку семь лет — это всегда сложно, — объяснил собеседник «КП». — Потому что дам диаметры небольшие, до 2 миллиметров, тем более на фоне отёка. Из разряда средней сложности эта операция. И пока очень сложно сказать, будет ли рука полностью восстановлена. Первые несколько дней дадут ответ. Много факторов: насколько рука сможет отреагировать, насколько восстановится микроцеркуляция. Должен сработать механизм, чтобы в ткани вновь вернулась кровь. И здесь нам остаётся только ждать. Разумеется, нужна и терапия, но очень много препаратов запрещены к использованию в таком возрасте. Очень ограниченный спектр ресурсов получается, поэтому очень сложно прогнозировать. Пока 50 на 50.

Напомним, что тётка Айшат, издевавшаяся над ребёнком, задержана полицией. Следователи также допрашивают её мужа и мать девочки, которая бросила малышку, решив уйти в новую семью.

Расследование уголовного дела по статье «умышленное причинение тяжёлого вреда здоровью малолетнего с особой жестокостью, издевательством или мучениями» продолжается. Решается вопрос об аресте тётки пострадавшей малышки.

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