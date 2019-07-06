«Работать никогда не буду»: "Синтоловый качок" заявил, что на операцию ему "скинется страна"

"Синтоловый качок" Кирилл Терешин рассказал о состоянии своих рук-базук. По его словам, на операцию по удалению из них синтолового масла понадобится не меньше 1 миллиона рублей.

- Проблемы, посмотрим что будет дальше , сколько еще этот яд продержит мой организм, все говорят, делай что-то, за границей могут сделать, сумма больше миллиона, если делать, то нужно делать сбор средств через телевидение или народ, я парюсь, но не виню себя, так как я сам виноват и как Бог скажет, так и будет, - написал Терешин на одной из своих страниц в Instagram.

Читатели страницы начали советовать "Синтоловому качку" для начала устроиться на работу, например, на стройку, на что Терешин заявил, что никогда этого не сделает.

- Я 18 лет не работаю и работать не буду, - написал он в комментариях, а позже добавил, что деньги ему скинут.

- Страна сделает это ради того, чтобы скальпель хирургов сделал свое дело, позаботятся об этом, - уверен Терешин.

Напомним, Кирилл Терешин уже не раз заявлял, что руки-базуки становятся все хуже и хуже. Он сидит на обезболивающих и других препаратах и готовится выслушать окончательный вердикт врачей, а потом - лечь на операцию и вырезать синтол навсегда. Ранее Елена Малышева вместе с консилиумом врачей на своей программе пришла к выводу, что синтоловое масло из рук Терешина удалить будет практически невозможно, не затронув мышцы. Масло уже пропитало ткани настолько, что хирургически извлечь его можно только вместе с ними. Терешин не раз жаловался на плохое самочувствие и постоянно повышающуюся температуру тела.

КСТАТИ

«Синтоловый качок» показал руки без синтола

После сообщения об удалении синтола популярный фрик Кирилл Терёшин опубликовал фотографию своей худой руки. Парень снова пытается подогреть интерес публики к своей персоне (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Вырезал базуки? Кирилл Терешин показал шрам от удаления синтола

Кирилл Терешин на своем первом аккаунте в Instagram показал шрам после операции по удалению синтола. Доподлинно не известно, чья эта рука – самого качка или его друга (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Синтоловый качок» медленно умирает: Терешин попал в больницу из-за «рук-базук»

Пятигорский фрик Кирилл Терешин, более известный как «синтоловый качок» попал в больницу. Закачанное в знаменитые «руки-базуки» масло даёт о себе знать — парень не расстаётся с высокой температурой и всё чаще попадает в руки врачей (подробности).