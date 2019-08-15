"Это все Кадыров": в Чечне еще один мальчик-силач установил мировой рекорд по отжиманиям

Чечню после еще одного установления рекорда в отжиманиях от пола можно смело звать родиной маленьких силачей. Теперь уже 10-летний Арби Якубов из Герзель-аула сделал 4874 повторения и показал невиданный среди сверстников во всем мире результат.

Награждение состоялось в ГрозномФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как говорит вписавший достижение в Книгу рекордов России ее главный редактор и эксперт Станислав Коненко, это заслуга чеченского лидера. У себя в Instagram Коненко отметил, что состоялась регистрация очередной победы "благодаря поставленной Рамзаном Кадыровым задаче по выявлению талантливой молодежи в Чеченской Республике, а также грамотной работе министра по физической культуре и спорту Мусы Ханарикова".

Какой "рельеф"! Скажут спортсменыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Юный рекордсмен Арби с 5 лет вовлечен в спорт и тренируется наравне со взрослыми. Что и говорить, если на животе мальца на зависть многим красуются все кубики пресса.

Но первая победа - это только старт. Мальчишка планирует и дальше удивлять жюри Книги рекордов и в этом году хочет проделать также самое большое число отжиманий только уже на брусьях.

Благодаря Кадырову мальчик установил мировой рекорд по отжиманиям. Тренировка рекордсмена..

Земляк школьника 6-летний Рахим Куриев, известный как "Чеченский Шварценеггер", тоже не сдает оборотов и в июле перебил рекорд ровесника Ибрагима Льянова из Ингушетии, который опередил его же ранее. Что называется: настоящая гонка победителей, где отстающих нет!

КСТАТИ!

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