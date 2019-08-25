Разбитые стёкла и пассажиры в крови: в Чечне напали на поезд из Петербурга

В Чечне группа неизвестных закидала камнями обычный пассажирский поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в столицу соседнего Дагестана — Махачкалу. Причины инцидента остаются неизвестными, однако подробностями в социальных сетях делятся шокированные очевидцы.

— Я ехала в одном из вагонов, который закидали камнями. У нас разбилось наружное стекло, в соседнем вагоне камень залетел в вагон. Это произошло уже после Гудермеса, — рассказала «КП - Северный Кавказ» Людмила Колпаковская.

Нападение на поезд Санкт-Петербург Махачкала в Чечне.

На следующей станции проводники и машинист поезда сообщили о нападении. На перроне в Кизилюрте состав уже ждала полиция.

— Составили акт. Полиция по вагонам ходила. Дальше я ничего не знаю. Доехали до Махачкалы по расписанию. Не знаю, как и почему это вообще могло произойти. Я просто пассажиркой была, — объясняет Людмила.

Скандальное происшествие пока никак не комментируют в полиции Чечни. А пользователи социальных сетей уже вовсю строят версии. Некоторые предполагают, что инцидент — «провокация со стороны радикально настроенных жителей республики», на фоне пограничного конфликта, произошедшего летом. Несмотря на это, дагестанцы настаивают, что чеченцы — братский народ, а нападение — всего лишь преступная выходка «не уважающих себя людей».

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