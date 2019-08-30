В Чечне готовы снова кричать, что «судья — козёл»

Бывший пресс-секретарь «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов, которого отстранили от должности после выкрика «судья — козел» во время матча «Ахмата» со «Спартаком», рассказал «КП-Северный Кавказ», как проходит его жизнь вне должности и что он думает о сегодняшнем положении отечественного футбольного судейства.

После инцидента контент на странице Эдильсултанова в соцсетях слегка изменился. Если раньше это были снимки с работы и личных встреч, то теперь там только фотографии с дружеских или семейных посиделок. Уволенный пресс-секретарь стадиона даже немного попутешествовал, о чем свидетельствовали его истории во ВКонтакте.

Корреспонденту «КП-Северный Кавказ» Эдильсултанов пояснил, что до сих пор не нашел себе работу, но, тем не менее, «все прекрасно». Экс-работник стадиона продолжает смотреть матчи любимой команды и переживает все, что происходит вокруг "Ахмата".

- Судьи все так же чудят в матчах «Ахмата». А все потому, что они натуральные «судьи», - ответил нам молодой человек, прикрепив к сообщению эмоджи козла. - Например, в матче с «Зенитом» [дали] карточки не за что и Уциеву, и Берише. А в матче с ЦСКА вообще клоунада вышла.

Свои слова Эдильсултанов подкрепил видеоматериалом, на котором видно, что игрок ЦСКА сбил футболиста «Ахмата» в штрафной зоне армейцев, но судья промолчал. С бывшим пресс-секретарем стадиона тогда согласились и комментаторы.

Ризван Эдильсултанов готовился провести весь сезон на "Ахмат-Арене"Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тогда наш корреспондент спросил:

- Понимаю, что этот матч [с ЦСКА] играли в Москве, но если бы он проходил в Грозном и у вас была бы возможность опять выразить свою позицию по громкой связи - вы бы это сделали?

- С удовольствием! И не только в Грозном. При любой возможности. - написал мужчина. - Я не один их так называю: к примеру, Сергей Семак. Артем Дзюба вообще разнёс весь судейский корпус. Они реально судят предвзято. Но я их понимаю, им тоже нужно зарабатывать на жизнь, кормить семью. Каждый сам выбирает путь, как ему зарабатывать.

Напомним, в матче пятого тура между «Спартаком» и «Ахматом» произошел курьезный случай. После удаления нападающего грозненцев Аблайе Мбенг кто-то забрался в дикторскую кабину и выкрикнул по-чеченски: «Судья — козел». Позже выяснилось, что это был пресс-секретарь стадиона, которого в итоге уволили. Эдильсултанов тогда раскаялся в содеянном и извинился перед арбитром, признав, однако, что судья работал "не по чести".

КДК рассмотрел инцидент и постановил оштрафовать «Ахмат» на 150 тысяч рублей. В ситуации представители комиссии не увидели рецидива, поскольку прошлый случай был очень давно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Судья опять козел: на «Ахмат-Арене» по громкой связи вновь оскорбили арбитра

Сотрудник клуба, обозвавший рефери матча «Ахмат» - «Спартак» в Грозном, уже лишился должности [видео] (подробности)

Бывший пресс-секретарь «Ахмат-Арены»: «Хотел бы извиниться, но судья работал не по чести»

Ризван Эдильсультанов объяснил, почему оскорбил арбитра на матче со «Спартаком» (подробности)

КРОМЕ ЭТОГО

Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» - «Спартак». Обзор игры смотрите по ссылке.