Алан Дзагоев тайно спас жертву Беслана

Футболист столичного ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев тайно пожертвовал миллион рублей жертве теракта в Беслане. Получившей сквозное ранение черепа однофамилице спортсмена было необходимо дорогостоящее лечение в Германии — и Алан его обеспечил, попросив не озвучивать фамилию благодетеля.

Тайна доброго поступка стала достоянием общественности после выхода фильма Юрия Дудя о Беслане. Спустя три года, правду раскрыла тётя бывшей заложницы.

— Фатима получила сквозное ранение черепа, был задет мозг. Ей установили титановую пластину, но каждый год приходится ездить на реабилитацию. И вот, в 2016 году ей стало особенно плохо. Нужна была помощь в Германии, дорогостоящая реабилитация, — вспоминает Лана Хаткарова.

Фатима Дзагоева. Фото: YouTube

Был объявлен сбор средств, люди старались пожертвовать кто сколько мог, но денег критически не хватало. Решили даже устроить благотворительный концерт, но в этот момент о ситуации узнал игрок сборной России.

— Неожиданно нам объявили, что сбор закрыт. Нужная сумма откуда-то появилась. Оказалось, что это наш футболист Алан Дзагоев перечислил миллион рублей на лечение. Мы были невероятно тронуты. Особенно тем, что он не хотел, чтобы его фамилия мелькала. А Фатима отправилась в Германию, где ей оказали всю необходимую помощь, — резюмировала женщина.

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