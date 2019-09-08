2019-09-08T20:25:24+03:00
Общество

Стала известна причина крушения штурмовика на Ставрополье

Эксперты считают, что всему виной «заводской брак»
Антон ШАПОВАЛОВ
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Су-25УБ. Фото: Минобороны РФСу-25УБ. Фото: Минобороны РФ
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Специалисты, расследовавшие крушение штурмовика Су-25УБ, считают, что причиной трагедии стал заводской брак. Крыло самолета было не исправно, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

- Причина аварии - заводской брак на крыле. Это не ошибка пилота, - сказал собеседник агентства.

До этого у следователей было две версии случившегося – ошибка пилота или технический недочет. Таким образом первая причина сразу отпадает.

Почему летчики СУ-25 не успели катапультироваться

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Напомним, на этой недели под Буденновском рухнул военный штурмовик Су-25УБ. В кабине было двое пилотов – майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев, которые не успели катапультироваться. Летчики совершали учебный полет; в результате крушения образовалась трехметровая воронка. "Черный ящик" отправлял для расшифровки в Москву. Скорее всего, на основе этих данных источник и пришел к такому выводу.

Для семей погибших организовали сбор средств. За два дня, как уверяют занимавшиеся этим люди, собрано почти полтора миллиона рублей. Известно также, что у Юрия Борцова было четверо детей, а Артем Лычев собирался вот-вот жениться.

СПРАВКА

Штурмовик Су-25УБ сконструировали еще в 1975 года, на вооружение они поступили в 1981 году. Со временем им стали пользоваться 29 стран, в том числе – все страны бывшего СССР и некоторые африканские страны. Позже от «Сухих» отказались в Болгарии и Грузии.

За несколько десятилетий штурмовики поучаствовали в 18 крупных военных конфликтах. Сейчас известно о 30 случаях крушения «Сухих», большая часть из них происходили в мирное время. На Су-25УБ приходится четыре аварии, и только один раз пилотам удалось выжить (Краснодарский край, 1993 год).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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