Хабиб разделся догола, чтобы пройти взвешивание перед боем с Порье
Хабиб Нурмагомедов разделся догола, сняв даже нижнее бельё на взвешивании перед боем с Дастином Порье. Но даже в этот момент спортсмен едва-едва дотянул до максимальных 155 фунтов (70,3 кг).
Все о бое Нурмагомедов - Порье
Предварительная церемония взвешивания бойцов прошла в одном из отелей Абу-Даби. И Хабиб чуть не подвёл своих поклонников — спортсмен едва-едва успел сбросить лишние килограммы. Выйдя на помост, Нурмагомедов попросил помощи — ассистенты UFC принесли специальную ширму, чтобы прикрыть действующего чемпиона. Дагестанец без стеснения сбросил исподнее и поднялся на весы — 155 фунтов! Это верхняя граница допустимого веса для его категории. Было видно, как Хабиб с облегчением выдохнул, а потом поднял руки вверх, показывая, что «всё в руках Всевышнего».
Хабиу Нурмагомедов и Дастин Порье: взвешивание.
За два дня до боя дагестанец весил 76 килограммов. В команде уверяли, что всё идёт по плану, но было ясно, что Нурмагомедова ждёт тяжелейшая сгонка веса. Кстати, в своей обычной форме спортсмен весит ещё больше — около 88 килограммов.
Соперник Хабиба Дастин Порье прошёл сгонку чётко по плану — не напрягаясь и не раздеваясь он показал те же самые 155 фунтов и ушёл отдыхать. Официальная церемония взвешивания пройдёт сегодня в 18:00, но уже можно с уверенностью сказать, что оба спортсмена готовы к поединку и он гарантированно состоится.
Бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье пройдёт 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби. Турнир стартует в 18:00, а титульный бой за пояс в лёгком весе начнётся около 23:00 мск.
Прямая трансляция взвешивания UFC.Начнётся 6 сентября в 18:00 мск
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