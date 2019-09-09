Выборы губернатора Ставропольского края закончились победой Владимира Владимирова

Выборы губернатора Ставропольского края, проведенные в единый день голосования 8 сентября 2019 года, завершились. Статус руководителя региона за собой сохранил действующий глава Ставрополья Владимир Владимиров, передает пресс-служба краевого избиркома.

Новый старый губернатор: Владимир Владимиров возглавит Ставрополье 00:00 00:00

Член "Единой России" на этих выборах взял 79,65 процента голосов. За Владимирова проголосовал почти миллион избирателей. Его ближайший конкурент - Виктор Соболев из КПРФ - набрал 9,29 процента, а у Геннадия Ефимова из ЛДПР только 3,97 процента. Александр Кузьмин и Николай Кряжев собрали 2,83 и 2,57 процента голосов соответственно. Пока что это предварительные данные: Избирком не посчитал еще 99 протоколов электронного голосования.

Политологи уверены, что явка увеличилась благодаря успешной деятельности Владимирова в прошлую пятилеткуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Выборы губернатора в этом году прошли при большой явке. Было открыто 1,2 тысячи участков. Уже с полудня явка превосходила ту, что была в 2014 году, почти в два раза: 24,27 процентов против 14,82. По данным на шесть вечера, проголосовать за своего кандидата пришло больше 55 процентов жителей края. На прошлых выборах к этому часу только 38 процентов жителей Ставрополья сделали свой выбор. Самую высокую явку зафиксировали в Кисловодске (больше 89 процентов), а самую низкую — в Георгиевске, родном городе Владимирова.

Всего было зарегистрировано 55 обращений, 17 из которых отправлены в краевой избирком. Как сообщил председатель комиссии Евгений Демьянов, ни одна из жалоб не повлияет на результаты выборов. К концу голосования сообщалось о том, что в Иноземцево «вбросили» несколько бюллетеней. Избирком провел проверку, но никакого подтверждения этому не нашел.

Досье KP.RU

Владимир Владимиров родился в ставропольском городе Георгиевске. Позже он с семьей переехал на Камчатку, но после того, как родители развелись, вернулся с матерью в Буденновск. После школы Владимиров закончил два вуза — в Уфе и Тюмени.

У Владимирова большая семья: жена, трое сыновей и одна дочьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В политику Владимиров пришел в марте 2010 года, когда стал депутатом Законодательного собрания Ямало-Ненецкого АО. Почти тогда же он занял пост заместителя губернатора региона, курируя вопросы экономического развития и природопользования. С самого начала своей карьеры Владимиров входит в «Единую Россию». С мая 2011 года он даже был секретарем партийного политсовета.

На Ставрополье Владимиров вернулся в сентябре 2013 года, когда его предшественник Валерий Зеренков добровольно ушел с поста. Уроженец Георгиевска год работал в качестве врио губернатора, пока в 2014 году не выиграл выборы. За время правления Владимиров успел получить медаль «За возвращение Крыма» и вошел в Президиум Государственного Совета России.

МНЕНИЯ ПОЛИТОЛОГОВ

Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев:

Политолог Константин Калачев - о том, как прошли выборы губернатора Ставропольского края 00:00 00:00

- Владимиров получил убедительный результат. Мало кто сомневался в этом. Но для меня почти 80 процентов кажутся несколько удивительными: я думал, что Виктор Соболев выйдет за 10 процентов. Я предполагал, что сможет процентов 15 набрать, если не больше.

Судя по тому, что явка выросла, перед выборами была проведена серьезная работа с избирателями. Но самое главное — это то, что Владимиров смог убедить электорат, что ему можно доверить завершить начатое. В том числе помогло его взаимодействие с федералами: так он доказал, что способен решать вопросы развития территории. Ставрополье продемонстрировало консерватизм

По организации выборов вопросов никаких нет. Камеры работали, жалоб особо не было.

Я думаю, что с чистого листа Владимиров не пойдет. Ему не на что пенять. Но у губернатора есть проблема с эффективностью и качеством работы госуправления. Стоит посмотреть, нет ли необходимости перезагрузить команду. Тем более, у нас есть люди: муниципалитет чего стоит. Например, КМВ. У них записная книжка не меньше, чем у губернатора.

Чего вы ждете от нового губернатора? Что нужно улучшить в Ставропольском крае? Обсудим это сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" (105,7 FM в Ставрополе, 88,8 FM в регионе КМВ, а также на нашем сайте). Начало в 18 часов. Звоните в прямой эфир и высказывайте свое мнение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10 интересных фактов о губернаторе Ставрополья

В День рождения Владимира Владимирова «Комсомолка» узнала о том, что губернатор читает, коллекционирует, готовит, слушает и пишет (подробности)