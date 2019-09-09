«У женщин тоже есть честь»: Россиянки объявили войну Нурмагомедову и надели папахи

Россиянки объявили войну чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и надели папахи — в социальных сетях начался стихийный флешмоб под хештегами #женщинавпапахе и #нехабиб. Представительниц слабого пола оскорбили слова чемпиона, сказанные сразу после победы над Дастином Порье.

Россиянки объявили Хабибу войну из-за слов про честь и папаху.

— Большое спасибо всем, кто приехал с России, с Дагестана, с СНГ. Я столько папах здесь вижу! Это культура всего Северного Кавказа. Там, где я вырос, в горах, мы носим папаху не потому, что каждый может её носить — у тебя должна быть честь, ты должен быть мужчиной. Женщины у нас папахи не носят. Только настоящие мужчины носят папахи. Так что вам большое спасибо! Я когда видел их — заряжался энергией, — сказал Нурмагомедов сразу после победы над американцем.

Соцсети пестрят фотографиями женщин в папахах, поддержавших флешмобФото: СОЦСЕТИ

Женщин обескуражило то, что, по словам Хабиба, честь могут иметь лишь мужчины. И только они имеют право носить папаху. Поэтому, наперекор словам непобедимого чемпиона, россиянки начали фотографироваться в экстравагантном головном уборе.

Соцсети пестрят фотографиями женщин в папахах, поддержавших флешмобФото: СОЦСЕТИ

СМИ рапортуют, что флешмоб начали активистки фем-движения, однако это не так. Протест родился в сердцах настоящих дагестанок — первой фото опубликовала жительница Махачкалы Наталья Савельева, позже к ней присоединились дагестанская активистка и журналистка Светлана Анохина. Акцию поддержали их подруги и, спустя несколько часов, флешмоб захватил соцсети.

Соцсети пестрят фотографиями женщин в папахах, поддержавших флешмобФото: СОЦСЕТИ

При этом многие пользователи задумки россиянок не поняли и флешмоб осудили. Люди подчёркивают, что спортсмен говорил о дагестанских традициях, а акция — проявление неуважения и нетерпимости к дагестанским обычаям и самому бойцу, защищающему честь страны на международной арене.

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