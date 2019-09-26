2019-09-26T15:13:47+03:00
Общество

"Чуть не задохнулся": "Синтоловый качок" искупался в женской груди

Пучина сама затянула фрика и долго не отпускала [видео]
Варвара АНТОНОВА
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"Чуть не задохнулся": "Синтоловый качок" искупался в женской груди"Чуть не задохнулся": "Синтоловый качок" искупался в женской грудиФото: СОЦСЕТИ
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Много девушек опробовал Кирилл Терешин после прихода славы: кто-то делал ему массаж, кто-то - отрабатывал на нем технику поцелуя. Блогер настолько отчаялся, что теперь берет с девушек деньги и раскрыл свою цену. Но кажется, на этот раз фрика засосало надолго.

В очередном ролике он показывает новую пассию с большой грудью. Ни как ее зовут, ни кто она - Терешин не говорит. Главное - грудь. Для этого он даже развязал девушке халат и на камеру решил потешить себя.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета

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- Хочу нырнуть в грудь, - раскрывает свои тайные желания "Синтоловый качок".

Терешин не успел даже повернуть голову, как уже оказался рядом с пышным бюстом. Казалось бы, в паре должен доминировать Терешин. Однако девушка настолько яростно подтянула фрика, что тот показался робким мальчиком. Она даже успела его оскорбить.

Попытка утопить "Синтолового качка" в груди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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