«Выносили обгорелые тела детей»: Кадыров приказал найти авторов фейков про пожар в Грозном

Рамзан Кадыров был разгневан фейковыми новостями, которыми оброс пожар в торговом центре «Гранд Парк» в Грозном. Чеченский лидер назвал недопустимой появившиеся в соцсетях вбросы о гибели детей и потребовал найти её авторов.

Во время совещания по вопросам охраны здоровья населения, глава Чечни Рамзан Кадыров вспомнил о фейках, распространявшихся во время пожара в одном из ТРЦ республиканской столицы. Политика цитирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.

— Сразу после того, как я получил сообщение о пожаре, мне пришли аудиозаписи. На них женщины сквозь слёзы рассказывают, как у них перед глазами якобы выносят тела сгоревших детей. Как можно придумывать такое? Насколько нужно быть низким и не имеющим ничего общего с религией и моралью человеком, чтобы распространять такую дезинформацию? — возмутился Рамзан Кадыров.

Пожар: в Грозном горит ТРЦ "Гранд Парк".

Чеченский лидер потребовал найти тех, кто посмел глумиться над переживающими жителями. Кроме того, его потрясла радость, с которой некоторые люди смотрели на пожар.

— Один стоял, снимал и напевал «гори-гори ясно». К чему тут радость? Кто-то потерял имущество, магазин, благодаря котором зарабатывал на жизнь, обеспечивал семью и детей? Нам нужно найти каждого, кто так глумится над чужим горем, — резюмировал Кадыров.

Напомним, возгорание произошло 19 сентября. Пожар распространился на 700 метров, видео горящего ТЦ вызвало шок в соцсетях. На четвёртом этаже «Гранд Парка» действительно находились детские зоны. Но была проведена своевременная эвакуация и, по счастью, никто не пострадал.

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