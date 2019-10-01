2019-10-01T11:57:40+03:00
Общество

"Прочь от вашего лицемерия": "Синтоловый качок" уехал в деревню, чтобы стать человеком

Фрик подыскал себе жилье и личный "драндулет" [видео]
Варвара АНТОНОВА
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Терешин в деревне где-то под ИвановоТерешин в деревне где-то под ИвановоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Кирилл Терешин часто говорит о своих попытках уйти от прежней жизни. Блогер и создавал свою методику по повышению IQ, и пытался найти способ, как удалить "базуки". Свое спасение качек искал и в психбольнице, но все тщетно. Теперь же "Синтоловый качок" изолировался от людей в деревенской глуши.

Внезапно для своих подписчиков фрик приехал в Иваново, где устроил небольшое турне по невестам. Одних он обещал защитить, других - пощупать. Для последнего Терешин отправился в какой-то клуб, в котором был строгий дресс-код: мальчики в черном, девочки - в нижнем белье. Девушки в страхе разбегались, когда "Синтоловый качок" наводил на них камеру.

Но веселье недолго длилось. Уже на следующий день Терешин стоял в ушанке, майке цвета хаки и подвернутых джинсах.

- Сейчас я в деревне. Воздух тут чистый, еда - свежая. Очень комфортно. А вы бы жили в таком месте? Ушли бы от лицемерной стран... - сбился "Синтоловый качок" после короткого спича. - От лицемерного мира? И пришли бы именно к такой, деревенской?

Терешин уже сполна освоился в деревне. Он свободно гуляет по улицам и даже нашел себе собственный "драндулет". Но, видимо, здесь "Рукам-Базукам" не совсем легко живется

- Вот жил-жил нормально, а теперь скатился. Но тут хотя бы нет скандалов.

Терешин показывает свою "ласточку".

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В последний месяц популярный блогер Кирилл Терешин часто говорит о том, что его "руки-базуки" скоро вырежут. Эти заявления он делает на публике - но в личной беседе менеджер фрика Александр признался корреспонденту "КП-Северный Кавказ", что его положение не такое уж радужное (подробности)

Сколько стоит любовь «Синтолового качка»

«КП» узнала, почем «отношения» с фриком и с кем у Терешина любовь — не за деньги (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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