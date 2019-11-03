2019-11-03T23:07:21+03:00
Спорт

«В каждой игре есть конец»: Хабиб намекнул на уход из спорта

Чемпион взволновал фанатов, опубликовав неоднозначный пост
Андрей ФАДЕЕВ
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Хабиб Нурмагомедов, возможно, готовится завершить карьеруХабиб Нурмагомедов, возможно, готовится завершить карьеруФото: REUTERS
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Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может в самое ближайшее время завершить карьеру — во всяком случае, так решили взволнованные фанаты спортсмена, увидев новый пост бойца в социальных сетях. В тексте увидели прямой намёк на это.

khabib_nurmagomedovkhabib_nurmagomedov
Постоянно играть не получится, в каждой игре есть конец. Просто будь собой, отвечаю так лучше.
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Фанаты тут же напомнили чемпиону, что он должен провести как минимум ещё один бой — с Тони Фергюсоном. Этой схватки ожидает весь мир, ведь американец — единственный легковес, которому действительно есть что противопоставить потрясающим навыкам борьбы, ставшим залогом побед дагестанца.

На самом деле, вероятно, спортсмен просто решил немного надавить на руководство UFC. Так, Конор Макгрегор несколько раз пытался повлиять на Дану Уайта, объявляя о завершении карьеры. Однако вероятно, что спортсмен просто хотел поделиться своими мыслями, а реально завершит карьеру лишь через 2-3 боя. Об этом заявлял и отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

Напомним, что бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон уже находится в разработке. Сейчас UFC согласовывает все детали со сторонами. Ориентировочно, он должен пройти в первом квартале 2020 года, в марте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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