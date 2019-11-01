Хабиба Нурмагомедова исключили из колледжа за плохой английский

Чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова исключили из колледжа за неуспеваемость — учителя не могли смириться с его отвратительным английским. Историю из детства спортсмена рассказал отец чемпиона Абдулманап Нурмагомедов.

— Хабиб начал учить иностранные языки уже после колледжа. К слову, именно из-за них его и исключили — у него не было знаний на нужном уровне. Правда теперь, когда завуч слышит его выступления на пресс-конференциях по всему миру, просит простить её.

Напомним, отец и тренер чемпиона рассказывал «Комсомольской правде», что Хабиб не слишком хорошо учился из-за ежедневных изнурительных тренировок. У будущего чемпиона почти не оставалось времени на выполнение домашних заданий. Труды, по счастью, окупились с лихвой — боец уже дважды защитил заветный пояс, став настоящей легендой UFC.

По словам президента промоушена, следующим боем Хабиба станет долгожданная схватка с американцем Тони Фергюсоном. По предварительным данным бой состоится в марте следующего, 2020 года.

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