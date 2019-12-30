"Отвечаю, уложу его одним ударом": Кадыров раскрыл тактику боя с Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что его бой с Александром Емельяненко состоится. Чиновник рассказал подписчикам, какую тактику на поединок он избрал, и показал фрагменты своих спаррингов и тренировки.

По словам Кадырова, он уложит профессионального бойца с одного удара в пятом раунде. Остальные четыре руководитель республики планирует изматывать соперника бегом.

- Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что, ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар, - написал Кадыров в соцсетях.

"Господин Емельяненко, держитесь там": спарринги и тренировки Кадырова. Видео: пресс-служба.

Глава Чечни решил, что новогодние праздники проведет в тренировках и спаррингах под патронажем чемпиона России, мира и Москвы Абдул-Керима Эдилова, выступавшего в составе бойцов UFC. Кадыров уверен, что рост и телосложение тренера помогут ему привыкнуть к параметрам Александра Емельяненко, внушительно превосходящего его по многим физическим показателям.

- Спарринги провожу под руководством Абдул-Керима Эдилова. Он также имеет прекрасную тренерскую практику и примерно одинаковый с Емельяненко рост, - делится с подписчиками чиновник.

Кадыров также предложил подписчикам угадать, куда он попадет в судьбоносном для Емельяненко пятом раунде: "В голову или корпус?"

Разговоры о предстоящем поединке между главой Чечни и профессиональным спортсменом начались 21 декабря. В очередном обращении Кадыров, "следуя моде", вызвал Емельяненко на бой. Причем рядом с политиком в тот момент стояли его "секунданты": президент федерации бокса и президент бойцовского клуба «Ахмат».

Через пять дней Емельяненко принял вызов:

- Я принимаю твоё предложение! Я готов выйти с тобой и выступить. Право выбора: по каким правилам, места проведения — я предоставляю тебе, мой дорогой друг. Готовь перчатки, Рамзан! Будем боксировать, будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. Ахмат — сила!

Бой Емельяненко - Кадыров: российский спортсмен принял вызов главы Чечни.

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