2020-01-02T00:28:41+03:00
Общество

Бандит напавший на пост ДПС в Ингушетии пришел в сознание

У палаты злоумышленника круглосуточно дежурят силовики
Ася АСРЯН
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С пациентом Ахмедом Имагожевым будут работать следователиС пациентом Ахмедом Имагожевым будут работать следователиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Второй напавший на пост ДПС при въезде в Магас 23-летний Ахмед Имагожев пришел в сознание. По словам медиков, пациент начал говорить, его состояние стабилизировалось, сообщает Интерфакс.

Сейчас он находится в республиканской больнице, у палаты Имагожева круглосуточно дежурят силовики. В городе, в частности на территории, где расположена больница, приняты все меры безопасности. С пациентом Ахмедом Имагожевым будут работать следователи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 1 января прошли похороны инспектора ГИБДД Зелимхана Кокорхоева, убитого 31 декабря во время нападения на пост ДПС в Магасе. С правоохранителем простились в его родном селении Средние Алачуки. На траурное событие съехались религиозные деятели, местные чиновники, коллеги и конечно же родственники убитого.

Зелимхан Кокорхоев Фото: мвд.рф/

Зелимхан Кокорхоев Фото: мвд.рф/

Правоохранители служил в полиции Магаса с декабря 2005 года и с 2011 года служил в ГИБДД. У погибшего остались супруга и четверо детей.

В этот же день глава Ингушетии обвинил силовиков в недостаточных мерах безопасности на Новый год. — Кто-то отвлекся, кто-то не сработал по инструктажу, в итоге убийство человека в центре города, — высказался глава Ингушетии.

Махмуд-Али Калиматов призвал руководителей правоохранительных органов пересмотреть свое отношение к форме самого усиления. Вместе со всем ингушским народом политик разделяет боль близких погибшего Зелимхана Кокорхоева.

Напомним, трагедия произошла 31 декабря. Фанатики атаковали пост ДПС рядом со столицей Ингушетии — городом Магас. Разогнавшись на машине, они сбили двух сотрудников, выскочили из машины и бросились их добивать. Третий полицейский выхватил пистолет и попытался защитить коллег. Он убил на месте первого боевика и ранил второго. Позже скончался второй полицейский.

Нападение на пост ДПС в Ингушетии: фанатики с ножами бегут добивать сбитых полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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