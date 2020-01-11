Истерзанную ингушскую девочку вновь госпитализируют в клинику Рошаля

Истерзанная ингушская девочка Аиша Ажигова продолжит курс реабилитации в Москве, несмотря на выписку. Об этом журналистам сообщил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

— Мы ее выписали, чтобы она Новый год встретила дома, у нее сейчас есть кров над головой, рядом с ней мать и братья. Я думаю, что это правильно, но реабилитация еще будет продолжаться, — заявил уважаемый медик.

Напомним, что Аишу перед Новым годом выписали из клиники. Вместе с мамой Лидией и двумя братьями она переехала в новую квартиру в Магасе, которую снял для семьи ингушский политик.

Перед новым годом Аишу выписали из клиникиФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Расследование уголовного дела против тётки девочки Макки Ганиевой продолжается. Женщина находится под арестом, её подозревают в намеренном причинении тяжких телесных повреждений ребёнку.

4 июня прошлого года, когда медики в Ингушетии впервые увидели искалеченного ребёнка, на Аише не было живого места. Её тело покрывали порезы, укусы, гематомы и ожоги. Следствие считает, что тётка жестоко пытала ребёнка за любую мелкую провинность. Сама женщина призналась лишь в том, что била падчерицу ремнём и газовым шлангом.

Несмотря на помощь лучших медиков, Аиша потеряла руку — в начале августа кисть и часть педплечья пришлось ампутировать. После окончания реабилитационного периода ребёнку поставят современный протез, который почти полностью сможет заменить потерянную конечность.

Травмы, укусы, порезы и ожоги — так выглядела девочка, когда впервые попала в руки медиковФото: СОЦСЕТИ

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