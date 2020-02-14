2020-02-14T18:22:39+03:00
Происшествия

В Северной Осетии экс-прокурор показал, где зарыл убитую бывшую супругу

Прошел следственный эксперимент на даче Игоря Чельдиева
Антон ШАПОВАЛОВ
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Ирина Боженко и Игорь ЧельдиевИрина Боженко и Игорь ЧельдиевФото: СОЦСЕТИ
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Игорь Чельдиев показал, куда он закопал труп своей экс-супруги Ирины Боженко. Сотрудники Следственного комитета по Северной Осетии провели эксперимент на дачном участке в Кобане, где жила погибшая.

Согласно полученным данным, мужчина закопал тело в огороде, недалеко от забора. Жители Кобана рассказали "КП - Северный Кавказ", что дача бывшего прокурора находится в отдалении от основной части поселка.

Осетинский прокурор Игорь Чельдиев показал, где закопал труп жены.

Труп 44-летней женщины нашли в четверг ночью. Она не выходила на связь с родственниками с 4 января. Тогда ее сестра позвонила Чельдиеву и сообщила о пропаже, после чего он подал заявление в полицию.

Следствие больше месяца искала Боженко по всей Северной Осетии. И обнаружила ее зарытой там, где жила. Полицейские приехали на дачу, чтобы поговорить с бывшим прокурором и гражданским мужем исчезнувшей. Один из сотрудников заметил холмик в огороде и спросил, что это. Чельдиев не выдержал и признался.

Ирина Боженко Фото: СОЦСЕТИ

Ирина БоженкоФото: СОЦСЕТИ

Правда, не во всем признался. Сначала он сказал, что его супруга упала с лестницы и смертельно расшибла себе голову. Экспертиза же уверяла, что женщину чем-то сильно ударили. И тут мужчина раскаялся: убил он, и убил кочергой в ходе спора. Из-за чего повздорила пара - не известно.

- По данному факту следственным отделом по Пригородному району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия - Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ (убийство), - сказано в сообщении Следственного комитета по Северной Осетии.

Чельдиев ушел из прокуратуры досрочно. После увольнения он снял несколько видеообращений, в которых рассказывал о "тайнах" ведомства. В частности, про Ольгу Швецову, пойманную на заказном убийстве мужа своей сестры. В 2017 году Чельдиев получил знак отличия «За верность закону» I степени.

Игорь Чельдиев во время свои видеопризнаний. Фото: скриншот

Игорь Чельдиев во время свои видеопризнаний. Фото: скриншот

ИСТОЧНИК KP.RU

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