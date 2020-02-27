Пострадавшего от взрыва щенка забрали офицер с женой из Санкт-Петербурга

Страдалица Софи из Карачаево-Черкесии обрела дом! Это ее нашли в ауле Инжич-Чукун незадолго до Нового года с пострадавшей от взрыва пастью. Живодеры постарались.

Кто бы мог подумать, что с того дня за судьбой беспородного щенка начнут следить сотни тысяч человек. Будут слать огромные деньги на лечение. Искать преступников. Писать петиции. И жадно ждать — чем же невероятная история закончится?!

«КП-Северный Кавказ» спешит к вам с хорошими новостями. Быть «хеппи-энду»! После курса лечения в Москве Соню забрали к себе молодожены Анна и Антон из Санкт-Петербурга.

Знакомьтесь, семья Софи

24-летняя Аня Ярославцева узнала о Софи в числе первых. И для себя сразу решила — мое. Но встрече уготовано было случиться только сейчас. Когда Софи выписали из клиники, а супругу как военнослужащему выдали квартиру.

- Мне было ее так жаль. Много ревела. Когда Софи привезли в Москву, я списалась с Лизой (куратор щенка — прим. Ред.) и пообещала забрать. Но мы с мужем жили у родителей. Очень боялась, что пока дождемся жилье, кто-то другой перехватит, - поделилась девушка с «Комсомолкой».

Анна — «заядлая собачница» во втором поколении (отец девушки тоже в восторге от четвероногих приятелей). Софи стала третьим хвостиком в их с Антоном семье. Супруг — офицер, моряк-связист. Желание любимой взять еще одного щенка одобрил без уговоров. «Кто будет ее больше любить, чем ты?» - сказал он красавице-жене.

Эта "свинка-долгожитель" уже 17 лет переходит от одной собаки к другой

Как Соню забирали из Москвы в Санкт-Петербург — отдельная история. Простуженная, с высокой температурой, Аня поехала за Софи на поезде. Потом с сумками в руках тащила маленькую артистку на себе до такси. Чтобы вы понимали, любвеобильная воображала упала посреди вокзала, заигрывая с людьми.

Обнимашки с Антоном

- Спит на диване. Потом будет в спальне с нами, - вздыхает юная хозяйка. - Я купила большую лежанку. Но она ее описала в знак протеста.

Так выглядит счастье

Но это все мелочи. По словам Ани, Соня очень умная и добрая. Не описать насколько. И ее тяга к жизни — это фантастика.

- Обычный ребенок. У нее первый зуб на днях выпал! Да, моська немножко с дефектом. На улице спрашивают детки: «А что с собачкой?», - на этих словах Аня заплакала, но продолжила. - Детям пытаешься объяснить, что вот так люди поступили с ней. Что нельзя так с животными. Они ее жалеют. Мне мальчик лет 7-ми сказал: «Зато ее можно любить не за внешность, а за душу». Это так. Она очень хорошая.

Софи, напомним, вырастит размером с алабая

Глядя на счастливую мордашку Сони, не верится, сколько всего ей пришлось пройти.

Соня, как знала, что все верят в нее. Терпела болезненные процедуры, росла и крепла день ото дня. Вспомнить хотя бы, как врачи и волонтеры опешили, когда кроха без языка и с маленьким кусочком нижней челюсти начала сама есть и пить!

Глядя на историю Софи, непроизвольно вылетает: «Не было бы счастья, да несчастье помогло!».