На Кавказе появился новый "герой-любовник", вымогавший у женщин деньги за компромат

В Ингушетии задержали мужчину, который вымогал у женщины деньги за интимное видео с ее участием. И со своим участием. Полиция отреагировала на заявление 43-летней местной жительницы и взяла злоумышленника, передает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Задержание проходило во время передачи женщиной меченных денег - три тысячи рублей. Вымогателем был 32-летний житель села Южный Малгобекского района, ранее судимый. В участке он дал признательные показания: видео снимал, деньги вымогал и получал.

- В настоящее время группой дознания ОМВД России по г. Карабулак в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного части первой статьи 163 (вымогательство) УК РФ, возбуждено уголовное дело. За совершение данного преступления законодателем предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет, - сказано в сообщении.

Полицейские задерживают вымогателя в Ингушетии.Видео: соцсети

По такой же схеме работали известные в Ингушетии "кавказские Казановы" - братья Альтемировы. Они организовали банду, которая соблазняла женщин и снимала с ними непристойное видео. Материалы можно было выкупить, но, если нет денег, была возможность отработать. Повторный процесс вновь снимали на камеру - и снова требовали денег. Получалось круговое рабство.

После скандала, когда за злоумышленниками стали охотиться гневные мужья, одного из членов ОПГ подстрелили и его отправили в больницу - приставленную к нему полицию избила толпа из 40 мужчин.

Нападение на полицейских, охраняющих больницу с преступником в Ингушетии.

Не без одиозных ситуаций сложилась их дальнейшая судьба. Так, Иса Альтемиров, когда его везли в суд для назначения меры пресечения, сбежал.

Его обнаружили в Назрани, в какой-то квартире. Вместе с ним были две женщины и один мужчина, в помещении нашли также партию наркотиков. Иса пытался отбиться от сотрудников спецназа с помощью гранаты. Она не взорвалась - и мужчина выпрыгнул в окно. И скончался на месте. Из-за слитого в сети оперативного видео умер еще один человек - женщина, которая была там. Брат, не выдержав позора, зарезал ее и сознался в полиции в содеянном.

Соучастник вымогательства - Хасан Альтемиров - не был таким эпатажным и проблемным. Ему дали четыре года общего режима, срок снизили из-за того, что у мужчины шестеро детей.