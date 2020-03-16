«Закройте нас»: Нурмагомедов предложил свой вариант проведения боя с Фергюсоном

Бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон потерял место проведения: в Нью-Йорке его проводить отказались, в Лас-Вегасе запрет наложила Атлетическая комиссия штата Невада. При чём речи не может быть даже о проведении мероприятия без зрителей.

Несмотря на связанные с пандемией коронавируса экстренные меры, президент UFC Дэйна Уайт категорически против прекращения проведения боёв. Он уверен, что бой должен состояться 18 апреля. Вне зависимости от того, будут ли зрители и какими путями придётся решать вопрос с местом проведения.

Такой же точки зрения придерживается и российский спортсмен. Хабиб жаждет выяснить, кто больше достоин звания чемпиона. Он предложил свой вариант проведения — найти любую арену и оставить их с Фергюсоном на рандеву в октагоне.

khabib_nurmagomedov Just close us in the arena and you will recognize the champion. #ufc249 #andStill

— Просто закройте нас в клетке и вы узнаете имя чемпиона. И больше никаких разговоров, — написал Хабиб на своей страничке в Instagram.

Бой Нурмагомедов — Фергюсон срывался уже четырежды: два раз из-за травм американца и дважды из-за проблем со здоровьем у дагестанца. На этот раз поединок может стать самым ярким событием года, поэтому промоушен всеми силами попытается не допустить его срыва. Хотя предпосылки существенные: в США прерван даже регулярный сезон НБА, в Европе приостановлены все топовые футбольные чемпионаты, везде вводятся запреты на проведение массовых мероприятий.

Напомним, что бой Хабиб Нурмагомедов должен был состояться на турнире UFC 249. 18 апреля спортсмены могли встретиться на арене в Бруклине, Нью-Йорк.

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