"Разойдитесь, черти": "Руки-Базуки" повздорил в супермаркете с бородатыми качками

Кирилл Терешин - блогер, которого в сети знают по "рукам-базукам" - попал в неприятную ситуацию в магазине Балашихи. Фрик прогуливался вдоль полок с товаром, пока продуктовыми тележками ему не закрыли путь двое бородатых мужчин. Они сами не могли решить, кто куда проедет, да еще и другим перегородили дорогу.

"Уходит легенда": когда Кирилл Терешин удалит "руки-базуки" и что ждать от него после этого 00:00 00:00

Эпатажный блогер не стал терпеть спор и ждать, пока мужчины решат проблему. "Руки-Базуки" своими силами поставил точку в споре. Со словами "разойдитесь, черти" Терешин перевернул тележки и, не оборачиваясь на опешивших парней, ушел. Поступок шокировал не только парней, но и сторонних наблюдателей, которые оторвались от покупок на такую разборку. Правда, она быстро закончилась.

- Проход не занимать! - написал Терешин.

Разговор с самим собой "Рук-Базук". Фото: скриншот

Пользователи сети посмеялись над таким роликом, но некоторых напугал комментарий "Вазелинового качка" самому себе. Это уже не первый подобный случай, иногда сообщения Терешина становятся большим откровением. Как, например, его замечание по поводу удаления "рук-базук".

Имитация потасовки Терешина с бородатыми качками.Видео: Instagram

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