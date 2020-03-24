«Подскочило давление»: на что жаловалась зараженная коронавирусом врач Санникова

В Ставрополе пациент Краевой клинической инфекционной больницы поделился новостями из зоны карантина. Игорь Андрианов на своей странице в Фейсбуке рассказал, что его тест на COVID-19 показал отрицательный результат, но вместе с другими пациентами он остается в изоляции. По словам собеседника, последний контакт у больных и младшего медперсонала с инфицированной коронавирусом Ириной Санниковой был на следующий день после ее обращения в больницу, 18 марта, когда главный инфекционист пришла к коллегам взрослого отделения больницы с жалобой на подскочившее давление. Она и никто другой еще не знали, что столкнулись с COVID-19. Только экспресс-тест позднее подтвердил опасения. Поэтому с 18 марта и ведется отчет 14-дневного карантина для всех пациентов краевой «инфекционки».

Коронавирус в Ставрополе на 24 марта: на главного инфекциониста края завели уголовное дело 00:00 00:00

- Ирина Санникова все-таки была в нашем отделении лично в день госпитализации, обратившись к коллегам во взрослое отделение за оперативной помощью, подозревая у себя «резкое повышение артериального давления». В результате этого обследования коллеги и заподозрили у нее коронавирусную инфекцию. И именно по этой причине все здание оказалось «заражено». Контакты у нее были здесь многочисленные, в том числе и на втором этаже, - уточняет ставрополец.

Свое состояние пациент оценивает как «бодрое», сообщая о позитивной динамике.

Напомним, на Ирину Санникову завели уголовное дело по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность» и уволили из Минздрава СК. После возвращения в Ставрополь из охваченного эпидемией Мадрида, куда она летала на выходные с 6 по 9 марта, она не ушла на обязательный карантин. Неделю врач жила в привычном режиме: вела пары в ВУЗе, ходила на совещания, работала на кафедре. На сегодня у 11 человек из ее окружения тест показал наличие COVID-19. А многие коллеги, включая главного врача Краевой клинической инфекционной больницы Александра Боблова, ушли на карантин и находятся под наблюдением специалистов.

Санникова с зараженными ею больными - в отдельных боксах в корпусе детского инфекционного отделения, откуда по другим медучреждениям города и домам отправили всех маленьких пациентов.

На 24 марта в крае на самоизоляции находятся уже 527 человек, тесты сдали 1500. Это те, кто прилетел из-за границы, из регионов с большим заражением COVID-19, а также контактировавшие с Ириной Санниковой.

Интервью главного инфекциониста Ставрополья, заразившей коронавирусом 11 человек.

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