2020-03-25T20:30:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав Ставрополья прокомментировал слух о новом враче, не ушедшем на карантин

Замглавы онкодиспансера не нужна была самоизоляция
Андрей ФАДЕЕВ
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Заместитель главврача краевого онкодиспансера не ушёл на карантин по объективным причинамЗаместитель главврача краевого онкодиспансера не ушёл на карантин по объективным причинамФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минздрав Ставрополья прокомментировал слух об очередном враче, который не прошёл обязательный карантин после возвращения из Европы — на этот раз речь идёт о Франции. Оказалось, что доктор действительно не сидел дома, однако карантин не нарушал.

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Неоправданные слухи вокруг членов медицинского сообщества стали распространяться после госпитализации бывшего главного краевого инфекциониста Ирины Санниковой, завёзшей коронавирус в регион. Жители края начали передавать ложную информацию в чатах WhatsApp и соцсетях.

Однако Минздрав Ставропольского края слухи категорически опроверг. Медик ничего не нарушал: его визит во Францию состоялся ещё до того, как эпидситуация в стране стала критической.

— Мы можем подтвердить, что заместитель главного врача краевого онкологического диспансера действительно 4 марта вернулся из Франции. Однако подчёркиваем, что он не нарушил карантин и предписание Роспотребнадзора, так как прибыл из страны, не входившей на тот момент в перечень государств, рекомендованных Роспотребнадзором к повышенному контролю, — пояснила глава пресс-службы краевого Минздрава Ирина Кучукова.

Более того, собеседница подчеркнула, что врач, осознавая свою личную ответственность, неделю провёл в режиме самоизоляции. И лишь убедившись, что у него нет никаких симптомов болезни, вернулся к исполнению своих обязанностей.

Напомним, что бывший главный инфекционист края Ирина Санникова нарушила карантин, вернувшись из Италии. Профессор медицинского университета приступила к работе: вела пары и семинары у студентов, участвовала в совещаниях Минздрава. На восьмой день она попала в реанимацию с пневмонией.

После подтверждения диагноза, медикам спешно пришлось делать экспресс-тесты почти 1,2 тысячам человек. К счастью, оказалось, что «доктор зло» заразила коронавирусом лишь одного ставропольца.

На данный момент Санникова чувствует себя значительно лучше, но проблем у неё не убавилось — Следственный комитет возбудил против неё уголовное дело по двум статьям, а должности главного инфекциониста края её лишили. Кроме того, «спросить за безответственное поведение» с неё обещал и губернатор Ставрополья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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