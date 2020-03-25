2020-03-25T20:20:45+03:00
Звезды

В Ставрополе коронавирус помешал суду над «шубным королём», задолжавшим Кобзону

Заседание по иску вдовы певца перенесено
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Вагиф Пейсахов одолжил у Иосифа Кобзона 25 миллионов долларовВагиф Пейсахов одолжил у Иосифа Кобзона 25 миллионов долларовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус помешал состояться заседанию по делу о миллиардном долге ставропольского «шубного короля» Вагифа Пейсахова перед Иосифом Кобзоном. Заняв 1,6 миллиарда рублей, бизнесмен проиграл их в карты. И теперь супруга баритона Нинель хочет обанкротить уже сидящего за мошенничество предпринимателя.

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— Заседание по этому делу был перенесён из-за рекомендаций, связанных с пандемией коронавируса, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Ставропольского арбитражного суда. — Оно должно состоятся 16 апреля в 14:30.

Напомним, что Кобзон и Пейсахов дружили с конца 90-х годов, когда бизнесмен помогал устраивать концерты артиста на Ставрополье. И множество раз Вагиф занимал у певца деньги. Говорил, что пускает их на развитие бизнеса и исправно возвращал. На самом деле он был страстным покеристом и принимал участие в турнирах с большими ставками.

В последний раз Пейсахов занял целых 25 миллионов долларов. Но подчистую проигрался, и затянул с возвращением. Кобзон потребовал подписать два договора о долговых обязательствах, что бизнесмен, к чести своей, сделал. Но вернуть бешеные деньги так и не смог.

Баритону надоело слушать обещания и он обратился в суд. В 2016 году Пейсахова приговорили к шести годам колонии по статье «мошенничество в особо крупном размере». Теперь вдова артиста требует признать бизнесмена банкротом, рассчитывая получить его собственность в счёт оплаты долга.

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Нинель Кобзон требует Арбитражный суд Ставропольского края обанкротить предприятия местного бизнесмена Вагифа Пейсахова. Великий баритон одолжил дельцу 1,6 миллиарда рублей, а тот просадил всё до копейки в покер. Возвращать такую сумму, несмотря на бизнес, было нечем. Как итог: Пейсахов в колонии, а теперь угроза нависла и над его бизнесом (подробности).

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«...действуя в соответствии с планом преступных действий, встретился с К. и получил от последнего 5 000 000 долларов США...»

Эта строчка в материалах уголовного дела, с которым сейчас закончил разбираться Одинцовский городской суд, заунывно повторяется семь раз. Меняются только даты и цифры перед шестью нулями. Итого, подсчитали следователи, с января по ноябрь 2013-го подсудимый Вагиф Пейсахов получил от кредитора 25 миллионов американских рублей. По тому курсу - 807 миллионов рублей русских (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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