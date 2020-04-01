2020-04-01T14:30:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в СКФО

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Подробную карту со статистикой смотрите нижеПодробную карту со статистикой смотрите нижеФото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ
Изменить размер текста:

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации. Сегодня мы публикуем для вас карту распространения коронавируса на 1 апреля 2020 года.

По последним данным Роспотребнадзора, лишь в пяти из семи регионов Северо-Кавказского федерального округа есть пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция». Это Ставропольский край, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Дагестан и прибавившаяся сегодня Северная Осетия. Тем временем в Карачаево-Черкессии и Ингушетии зарегистрированных случаев заболевания до сих пор нет — они входят 11 регионов, нетронутых китайской инфекцией.

Карта распространения коронавируса в СКФО на 1 апреля 2020 года Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Карта распространения коронавируса в СКФО на 1 апреля 2020 годаФото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

На Ставрополье количество инфицированных выросло до 9 человек. За день в крае диагностировали 4 новых случая заражения. Однако есть и приятные новости — появился первый выздоровевший пациент во всём СКФО! Его уже выписали из больницы и отправили домой.

Будь дома: обстановка с коронавирусом на Ставрополье на 1 апреля

00:00
00:00

В Чеченской Республике ситуация куда менее позитивная. Здесь от COVID-19 умерла первая пациентка. 83-летняя старушка привезла инфекцию из Москвы, была госпитализирована и подключена к аппарату ИВЛ. Однако медики не смогли её спасти. Утром бабушка скончалась. Также, появился новый заражённый. Общее число пациентов с коронавирусом не изменилось — 9 человек.

Дагестан сохранил неприятное лидерство по количеству заболевших. К 13 инфицированным прибавилось ещё двое — теперь их 15. Кроме того, одна из пациенток почувствовала значительное ухудшение. Ночью её увезли в реанимацию. Врачи продолжают борьбу за жизнь бабушки.

В Кабардино-Балкарии за день прибавилось два пациента. Теперь в республике 8 человек с диагнозом COVID-19. Столько же случаев заражения было диагностировано в соседней Северной Осетии. Это первые инфицированные в республике — 2 человека.

К вечеру 31 марта главы всех семи регионов федерального округа ввели на вверенных им территориях режим всеобщей самоизоляции. Жителей попросили оставаться дома, выходить разрешено лишь за продуктами, лекарствами, медпомощью и для выгула домашних животных.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Первая смерть от коронавируса в Чечне: женщина приехала в регион из Москвы

Первая смерть от коронавируса в Чечне: в Грозном от болезни погибла 83-летняя пенсионерка. Женщина приехала в республику из Москвы. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике Рита Термулаева (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Всеобщий режим самоизоляции в Ставрополе: до какого числа продлится и как будет действовать

Всеобщий режим самоизоляции в Ставрополе и других городах и районах вводится на неделю. Губернатор региона подписал постановление, по которому с 22 часов 31 марта до 6 часов утра 6 апреля на обязательную самоизоляцию уходят все жители края, а до 12 числа - люди старше 65 лет. Из документа следует, что покинуть место проживания можно только в случаях (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Недооценили обстановку»: Чиновники укатили на загранкурорты в разгар эпидемии
Некоторые крупные и мелкие госслужащие отправились в отпуск даже после введении в их регионах мер повышенной готовности из-за коронавируса. Часть из них после возвращения уже ушли в отставку
Новости 24
В Кабардино-Балкарии семья на изоляции отравилась угарным газом
На Ставрополье засеяли сахарную свеклу
В Дагестане наказали 20 нарушителей карантина
Ессентукские сестры милосердия сшили более 100 защитных масок
Губернатор Ставрополья поблагодарил врачей за труд и призвал земляков соблюдать режим самоизоляции
Ставропольцам для выхода на работу потребуются спецпропуска
В Ставрополе упрямого водителя лишили прав на два года
Изменение режима обслуживания в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Чечня полностью закрывается на карантин
На Ставрополье санатории вернут деньги за сорванный отдых
В Ставрополе рассказали, чем грозит нарушение режима самоизоляции
На Ставрополье из-за коронавируса сократился турпоток
В Ессентуках коммунальщики проводят весеннюю уборку
В Ставрополе на улицах проводят усиленную дезинфекцию
В Дагестане из-за карантина голодают животные-инвалиды в особенном приюте
В Ставрополе рассказали, кто может получить пропуск на время самоизоляции
Передвижение по Ставрополю на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
ВТБ выдал первые беспроцентные кредиты предпринимателям
На Ставрополье запустили круглосуточный сall-центр против коронавируса
Улицы Ессентуков патрулируют народные дружины
Губернатор Ставрополья поручил контролировать рост цен на товары
На Ставрополье накажут 8 нарушителей режима самоизоляции
Умершая от коронавируса в Чечне: с пенсионеркой контактировало более 200 человек