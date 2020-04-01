Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации. Сегодня мы публикуем для вас карту распространения коронавируса на 1 апреля 2020 года.

По последним данным Роспотребнадзора, лишь в пяти из семи регионов Северо-Кавказского федерального округа есть пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция». Это Ставропольский край, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Дагестан и прибавившаяся сегодня Северная Осетия. Тем временем в Карачаево-Черкессии и Ингушетии зарегистрированных случаев заболевания до сих пор нет — они входят 11 регионов, нетронутых китайской инфекцией.

Карта распространения коронавируса в СКФО на 1 апреля 2020 годаФото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

На Ставрополье количество инфицированных выросло до 9 человек. За день в крае диагностировали 4 новых случая заражения. Однако есть и приятные новости — появился первый выздоровевший пациент во всём СКФО! Его уже выписали из больницы и отправили домой.

Будь дома: обстановка с коронавирусом на Ставрополье на 1 апреля 00:00 00:00

В Чеченской Республике ситуация куда менее позитивная. Здесь от COVID-19 умерла первая пациентка. 83-летняя старушка привезла инфекцию из Москвы, была госпитализирована и подключена к аппарату ИВЛ. Однако медики не смогли её спасти. Утром бабушка скончалась. Также, появился новый заражённый. Общее число пациентов с коронавирусом не изменилось — 9 человек.

Дагестан сохранил неприятное лидерство по количеству заболевших. К 13 инфицированным прибавилось ещё двое — теперь их 15. Кроме того, одна из пациенток почувствовала значительное ухудшение. Ночью её увезли в реанимацию. Врачи продолжают борьбу за жизнь бабушки.

В Кабардино-Балкарии за день прибавилось два пациента. Теперь в республике 8 человек с диагнозом COVID-19. Столько же случаев заражения было диагностировано в соседней Северной Осетии. Это первые инфицированные в республике — 2 человека.

К вечеру 31 марта главы всех семи регионов федерального округа ввели на вверенных им территориях режим всеобщей самоизоляции. Жителей попросили оставаться дома, выходить разрешено лишь за продуктами, лекарствами, медпомощью и для выгула домашних животных.

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