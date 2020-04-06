2020-04-06T01:04:23+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на 6 апреля 2020 года: отправленных на карантин стало меньше

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ставрополе на 6 апреля 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на 6 апреля 2020 года за сутки не изменилось. В крае зафиксировали 11 случаев заражения COVID-2019, пять из которых закончились выздоровлением пациента. Еще шесть больных остаются в госпитале, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По словам министра здравоохранения Виктора Мажарова, количество людей, отправленных на домашний карантин после возвращения из-за границы, постепенно уменьшается. Границы России закрыты, но представители ведомства вместе с сотрудниками правоохранительных органов следят за ситуацией, чтобы не допустить распространение коронавируса через "контактных".

Кроме того, на Ставрополье создадут дополнительные инфекционные койки. На воскресной встрече с журналистами Мажаров сообщил, что больница №2 в Ставрополе активно готовится к поступлению зараженных коронавирусом.

Обращение губернатора Ставрополья по поводу выступления Путина.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обратился к жителям региона в связи с сообщением президента РФ Владимира Путина о продлении нерабочих дней до 30 апреля

- Вы видели, как развивались события в Европе, я надеюсь, что мы этого не допустим. [...] Больницу №2 в Ставрополе готовят на случай возможного поступления пациентов с коронавирусом, - говорит Мажаров.

По информации Минздрава Ставропольского края, ведомство создаст 1321 дополнительную койку в 12 больницах региона - в Георгиевске, Изобильном, Минеральных Водах, Невинномысске, Пятигорске, Ставрополе, Кочубеевском, Петровском городском округе и Предгорном районе.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Глава Ставрополья продлил режим самоизоляции до конца апреля

Глава Ставрополья подписал указ о продлении режима всеобщей самоизоляции до 30 апреля. Владимиров отметил, что будет регулировать карантинные меры в ручном режиме. Вопрос об ослаблении ограничений для бизнеса будет рассмотрен уже в понедельник. Подробности сообщает пресс-служба губернатора (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В КЧР зафиксировали три первых случая заболевания коронавирусом
На Ставрополье открыли "горячую линию" для предпринимателей
В Дагестане заявили о кратном увеличении риска заболеть коронавирусом
Чечня изолируется от Дагестана из-за "бесконтрольного этапа" коронавируса
На Ставрополье потратили 725 миллионов рублей на пособия "детям войны"
На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за похолодания
Пациентов с подозрением на коронавирус стало вдвое больше в Ингушетии
На Ставрополье количество заболевших коронавирусом не изменилось
На помощь ессентукским мамам пришли доулы
В Дагестане 34 "положительных" пациентов ждут результатов на коронавирус
На Ставрополье рассказали, когда на банковские карты придет пенсия
В Карачаево-Черкесии двух "контактных" поместили в госпиталь
В Ставрополе около тысячи человек обратилось за помощью к власти
В Ставрополе на выдаче специальных пропусков работает около ста человек
В Ставропольском крае сделали 10 тысяч тестов на коронавирус
На Ставрополье не будут штрафовать за долги по услугам ЖКХ
Кадыров о коронавирусе: «Наступила эпоха очищения»
Дезинфекция общественных мест продолжается на Ставрополье
Как выживают ставропольцы, запертые в ЮАР из-за закрытия границ
Похолодание до –4 ожидается на выходных на Ставрополье
Ставропольским предпринимателям помогут пережить самоизоляцию
На Ставрополье 18 «положительных» пациентов ждут диагноза
Пятый пациент с коронавирусом выздоровел на Ставрополье
В Северной Осетии подтверждён ещё один случай заболевания коронавирусом
В Ессентуках помогают нуждающимся семьям с детьми
В Чечне зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом