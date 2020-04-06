Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на 6 апреля 2020 года: отправленных на карантин стало меньше

Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на 6 апреля 2020 года за сутки не изменилось. В крае зафиксировали 11 случаев заражения COVID-2019, пять из которых закончились выздоровлением пациента. Еще шесть больных остаются в госпитале, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По словам министра здравоохранения Виктора Мажарова, количество людей, отправленных на домашний карантин после возвращения из-за границы, постепенно уменьшается. Границы России закрыты, но представители ведомства вместе с сотрудниками правоохранительных органов следят за ситуацией, чтобы не допустить распространение коронавируса через "контактных".

Кроме того, на Ставрополье создадут дополнительные инфекционные койки. На воскресной встрече с журналистами Мажаров сообщил, что больница №2 в Ставрополе активно готовится к поступлению зараженных коронавирусом.

Обращение губернатора Ставрополья по поводу выступления Путина.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обратился к жителям региона в связи с сообщением президента РФ Владимира Путина о продлении нерабочих дней до 30 апреля

- Вы видели, как развивались события в Европе, я надеюсь, что мы этого не допустим. [...] Больницу №2 в Ставрополе готовят на случай возможного поступления пациентов с коронавирусом, - говорит Мажаров.

По информации Минздрава Ставропольского края, ведомство создаст 1321 дополнительную койку в 12 больницах региона - в Георгиевске, Изобильном, Минеральных Водах, Невинномысске, Пятигорске, Ставрополе, Кочубеевском, Петровском городском округе и Предгорном районе.

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