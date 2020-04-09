2020-04-08T23:11:31+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 9 апреля 2020 года: в крае умер первый пациент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на утро 9 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН
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Первая смерть от коронавируса случилась на СтавропольеПервая смерть от коронавируса случилась на СтавропольеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 9 апреля 2020 года: за сутки число заболевших осталось прежним - 39 человек с подтвержденным диагнозом.

Однако, как сообщил губернатор Ставропольского края на своей странице в Инстаграме, в регионе выявили еще 8 человек с подозрением на коронавирус.

Также стало известно, что один из пациентов с коронавирусной инфекцией в нашем крае скончался. Ею оказалась 53 –летняя жительница Иноземцево. Ставропольчанка обратилась к медикам только когда у нее уже были явно выраженные симптомы.

Состояние женщины было осложнено сопутствующим заболеванием сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказал Владимир Владимиров.

В министерстве здравоохранения края добавили, что имеющаяся сопутствующая патология способствовала более агрессивному течению патологического процесса, вызванного вирусом. Сейчас врачи устанавливают основную причину, которая повлекла смерть ставропольчанки.

В ведомстве также напомнили об опасности самолечения и изменения схем лечения, предписанных врачами. Люди, имеющие хронические формы заболеваний, должны продолжать лечение от тех заболеваний, которые были установлены еще до коронавирусной инфекции.

Нельзя также бездумно закупать препараты для самолечения. Выяснилось, что жители края закупили очень много парацетамола. Это препарат, который при применении без показаний имеет серьезные последствия для организма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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