Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 9 апреля 2020 года: в крае умер первый пациент

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 9 апреля 2020 года: за сутки число заболевших осталось прежним - 39 человек с подтвержденным диагнозом.

Однако, как сообщил губернатор Ставропольского края на своей странице в Инстаграме, в регионе выявили еще 8 человек с подозрением на коронавирус.

Также стало известно, что один из пациентов с коронавирусной инфекцией в нашем крае скончался. Ею оказалась 53 –летняя жительница Иноземцево. Ставропольчанка обратилась к медикам только когда у нее уже были явно выраженные симптомы.

Состояние женщины было осложнено сопутствующим заболеванием сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказал Владимир Владимиров.

В министерстве здравоохранения края добавили, что имеющаяся сопутствующая патология способствовала более агрессивному течению патологического процесса, вызванного вирусом. Сейчас врачи устанавливают основную причину, которая повлекла смерть ставропольчанки.

В ведомстве также напомнили об опасности самолечения и изменения схем лечения, предписанных врачами. Люди, имеющие хронические формы заболеваний, должны продолжать лечение от тех заболеваний, которые были установлены еще до коронавирусной инфекции.

Нельзя также бездумно закупать препараты для самолечения. Выяснилось, что жители края закупили очень много парацетамола. Это препарат, который при применении без показаний имеет серьезные последствия для организма.

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