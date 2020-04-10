2020-04-10T00:40:36+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 10 апреля 2020 года: ситуация ухудшается с каждым днём

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Дагестане на утро 10 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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В Дагестане продолжает расти число заражённыхВ Дагестане продолжает расти число заражённыхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 10 апреля 2020 года: COVID-19 продолжает распространяться по региону быстрыми темпами. За очередные сутки число заболевших выросло на 13 заражённых — до 57 человек. Об этом сообщает Минздрав Дагестана.

Ситуация продолжает оставаться напряжённой, однако есть и позитивные моменты. Из 12 человек, находившихся в реанимации, 6 почувствовали существенные улучшения. Их перевели в обычные палаты. Напомним, что далеко не у всех тяжелобольных окончательно диагностирован коронавирус — некоторые имеют лишь положительны результаты экспресс-тестов. Их биоматериал направлен в лабораторию на изучение.

— Другая положительная новость — 4 больных выписаны в полном здравии. Скоро придут результаты других пациентов. В этом случае мы тоже надеемся на благоприятный исход, — сообщили в Минздраве.

Несмотря на это, распространение опасной болезни по республике идёт существенными темпами. В этом, в первую очередь, виноваты дагестанцы, не соблюдающие требования всеобщего режима изоляции. Некоторые из недавно вернувшихся в регион также пренебрегают рекомендациями. В конечном итоге, это приводит к тому, что новые очаги инфекции становится всё труднее выявлять, а заражённых — изолировать.

Вероятно, именно это стало причиной, которая вывела республику на первое место среди регионов СКФО по количеству заболевших. Лишь Ставропольский край, где болезнь разнесла уже бывший главный инфекционист региона, показывает сравнимые результаты — инфицировано 42 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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