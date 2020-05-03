2020-05-03T13:26:38+03:00
Общество

"Чеченский Халк" сделал громкое признание о своей пластической операции

С неожиданным заявлением блогер выступил в социальных сетях
Варвара АНТОНОВА
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Асхаб Тамаев, он же "Чеченский Халк"Асхаб Тамаев, он же "Чеченский Халк"Фото: СОЦСЕТИ
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Асхаб Тамаев, более известный в сети как "Чеченский Халк" из-за огромной шеи и больших рук, не перестает удивлять подписчиков на самоизоляции. Живущий в пригороде блогер занимается спортом с друзьями, проводит прямые эфиры в Instagram. А недавно ради Кадырова побрился налысо.

Тамаев побрился вслед за Кадыровым. Фото: скриншот

Тамаев побрился вслед за Кадыровым. Фото: скриншот

- Салоны, парикмахерские из-за коронавируса не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы! - призвал Кадыров пользователей сети. И "Чеченский Халк" последовал совету главы республики, в которой живет. Помимо него, в акции приняли участие сын Пескова, региональные чиновники и 10 других популярных блогеров.

Но на этот раз Тамаев поразил публику громким признанием. Используя эффект со случайными вопросами, блогер рассказал о своих пластических операциях. То ли в шутку, то ли всерьез он заявил о трансформации носа

Тамаев - о своих пластической операции.Видео: соцсети

- Делал ли пластическую операцию? Конечно, делал. Не видите, какой у меня нос?

Несмотря на то, что у Тамаев было еще секунд семь-восемь, блогер не стал ничего пояснять.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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