"Чеченский Халк" сделал громкое признание о своей пластической операции

Асхаб Тамаев, более известный в сети как "Чеченский Халк" из-за огромной шеи и больших рук, не перестает удивлять подписчиков на самоизоляции. Живущий в пригороде блогер занимается спортом с друзьями, проводит прямые эфиры в Instagram. А недавно ради Кадырова побрился налысо.

Тамаев побрился вслед за Кадыровым. Фото: скриншот

- Салоны, парикмахерские из-за коронавируса не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы! - призвал Кадыров пользователей сети. И "Чеченский Халк" последовал совету главы республики, в которой живет. Помимо него, в акции приняли участие сын Пескова, региональные чиновники и 10 других популярных блогеров.

Но на этот раз Тамаев поразил публику громким признанием. Используя эффект со случайными вопросами, блогер рассказал о своих пластических операциях. То ли в шутку, то ли всерьез он заявил о трансформации носа

Тамаев - о своих пластической операции.Видео: соцсети

- Делал ли пластическую операцию? Конечно, делал. Не видите, какой у меня нос?

Несмотря на то, что у Тамаев было еще секунд семь-восемь, блогер не стал ничего пояснять.

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