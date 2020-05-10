Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 10 мая 2020: количество заболевших достигло 1050 человек

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 10 мая 2020 года: губернатор утром сообщил, что за сутки в регионе коронавирусом заболели еще 38 человек.

В тяжелом состоянии находятся - 19 пациентов. С диагнозом "коронавирусная инфекция" в больницах лежат 84 ребенка.

Таким образом, всего количество зараженных выросло до 1050 человек.

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На днях в регионе начали бесплатно раздавать медицинские маски. В День Победы это сделали в Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, Изобильненском и Георгиевском округах, а тажке Кочубеевском районе. Всего бесплатно планируется раздать порядка полумиллиона масок.

Тем временем, рост числа больных продолжается — 9 мая эта цифра перевалила за тысячу — коронавирус диагностирован у 1012 человек.. За последние сутки инфицировано ещё 69 ставропольцев. К несчастью, 20 пациентов скончались. А 279 человек удалось спасти и вылечить — сейчас они выписаны из медучреждений.

Напомним, регион по количеству больных находится на 5 месте в СКФО. Заражённых меньше только в Чечне и Карачаево-Черкесии. В свою очередь, самая сложная обстановка в Дагестане — обеспокоенность ею выразил даже министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

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