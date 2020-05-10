Коронавирус в Дагестане, последние новости на 10 мая 2020: бесконтрольное распространение COVID-19 беспокоит Минздрав России

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 10 мая 2020: мы собрали для вас последние данные по эпидситуации в регионе. Количество заболевших, новые случаи заражения, тенденции распространения коронавиурса на территории республики.

Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане на утро 10 мая 2020 года не может не вызывать беспокойств. Республика входит в пятёрку антилидеров по количеству инфицированных COVID-19. В республике 2 560 человек больны коронавирусом, за последние сутки эта цифра выросла ещё на 92 человека. Больше заболевших только в Москве (104 189), Мособласти (19 425), Санкт-Петербурге (6 990) и Нижегородской области (4 180).

Количество выздоровевших не может не радовать — 679 человек выписались, 171 из них — за последние сутки. Количество летальных исходов выросло до 18. Однако особенные опасения вызывает существенно возросшее число случаев заражения двухсторонней пневмонией. Целые сёла вынуждены закрываться на карантин из-за болезни. Также перекрыты два больших города — Кизилюрт и Дербент.

Глава федерального Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что тяжёлой ситуацией республика обязана «культурным особенностям и устоям». В региональном министерстве уточняют: жители долгое время презрительно относились к самоизоляции, продолжая посещать массовые мероприятия, свадьбы, похороны и торжественные намазы в мечетях. Большая часть жителей не верила в существование и серьёзность угрозы. Из-за этого на сегодняшний день коронавирус распространяется практически бесконтрольно.

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