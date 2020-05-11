«Был судим за угрозу убийством»: на Ставрополье задержали пенсионера, кинувшего гранату в соседей
Пресс-секретарь Следственного комитета Ставропольского края рассказала «КП-Северный-Кавказ» о задержании жителя поселка Приэтокского (Георгиевский городской округ), кинувшего накануне гранату в соседей. Подозреваемого в покушении на убийство общеопасным способом следователи уже допросили. Расследование уголовного дела продолжается. На месте работают криминалисты.
Допрос жителя Ставрополья, бросившего гранату в толпу людей.
- Следователи готовят в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собран характеризующий материал на задержанного. Это 67-летний местный житель. Ранее он был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством, - рассказала представитель ведомства.
Напомним, что вечером 10 мая мужчина разозлился на шумную компанию по соседству и в пьяном виде, прихватив гранату, пошел наводить порядок. Пенсионер зашел во двор к веселящимся и бросил к столу гранату.
Фото с места ЧП
Удача, что жертв нет. В больницу попали 12 из 19 находившихся там людей. Общее число пострадавших, по информации краевого Минздрава, составляет 15 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU