2020-05-11T16:22:44+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 12 мая 2020: продлен режим самоизоляции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 12 мая 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
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Число больных растетЧисло больных растетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 12 мая 2020: до 17 мая включительно продлен режим самоизоляции.

Решение приняли краевые власти на основе предписаний главного санитарного врача Ставрополья. А с 18 числа будет действовать «масочный режим», при котором разрешается покидать дом, но только в защитной маске.

На 12 апреля в регионе 1084 случая заболевания коронавирусом: 20 пациентов в тяжелом состоянии (12 – на аппаратах ИВЛ), 301 – выздоровели, 20 – скончались.

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- Динамика распространения болезни несколько стабилизировалась за прошедшие дни. Но ситуация продолжает оставаться серьезной, - считает губернатор Владимир Владимиров.

- Под медицинским наблюдением по поводу коронавирусной инфекции находятся 4526 человек: 308 – в стационаре, 4227 – на дому, - уточнили в Минздраве Ставропольского края. - Снято с медицинского наблюдения 11898 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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