2020-05-15T04:09:37+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 15 мая 2020: заражены больше 3 тысяч дагестанцев

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 15 мая 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 15 мая 2020: мы собрали для вас последние данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе. Количество заболевших, новые случаи заражения и самые острые случаи — в материале «КП».

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По данным на утро 15 мая 2020 года коронавирусной инфекцией в Дагестане заражены 3 095 человек. За последние сутки такой диагноз был поставлен 98 жителям республики. За последнюю неделю можно отметить положительные тенденции: среднесуточное количество заболевших снизилось со 150-170 человек до сотни.

Более того, серьёзными темпами растёт количество выздоровевших. За последние 24 часа 211 человек выписаны из медучреждений. Всего перенесли коронавирус 1 318 человек.

К несчастью, растёт и число жертв. На данный момент 26 дагестанцев скончались от COVID-19. Среди них и тренер сборной России по борьбе Магомед Алиомаров. Кроме того, из-за коронавируса в кому впал известный тренер и отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионе остаётся тяжёлой. Росздравназдор проводит проверку в Минздраве республики из-за нехватки тестов, медиков и медикаментов для лечения пациентов с коронавирусом. Ситуация находится на контроле федерального Министерства здравоохранения.

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Отец Хабиба Нурмагомедова отказывался сдавать тест на коронавирус и нарушал запреты врачей

Переживший инсульт и впавший в кому отец Хабиба Нурмагомедова отказывался сдавать тест на коронавирус и нарушал предписания врачей. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили источники из числа знакомых семьи (подробности).

КСТАТИ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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