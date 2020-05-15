Коронавирус в Дагестане, последние новости на 15 мая 2020: заражены больше 3 тысяч дагестанцев

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 15 мая 2020: мы собрали для вас последние данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе. Количество заболевших, новые случаи заражения и самые острые случаи — в материале «КП».

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По данным на утро 15 мая 2020 года коронавирусной инфекцией в Дагестане заражены 3 095 человек. За последние сутки такой диагноз был поставлен 98 жителям республики. За последнюю неделю можно отметить положительные тенденции: среднесуточное количество заболевших снизилось со 150-170 человек до сотни.

Более того, серьёзными темпами растёт количество выздоровевших. За последние 24 часа 211 человек выписаны из медучреждений. Всего перенесли коронавирус 1 318 человек.

К несчастью, растёт и число жертв. На данный момент 26 дагестанцев скончались от COVID-19. Среди них и тренер сборной России по борьбе Магомед Алиомаров. Кроме того, из-за коронавируса в кому впал известный тренер и отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионе остаётся тяжёлой. Росздравназдор проводит проверку в Минздраве республики из-за нехватки тестов, медиков и медикаментов для лечения пациентов с коронавирусом. Ситуация находится на контроле федерального Министерства здравоохранения.

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