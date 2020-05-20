2020-05-20T02:56:26+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 20 мая 2020: заболевших больше 670

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 20 мая 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 20 мая 2020: число инфицированных растет. В республике выявили 677 зараженных, за сутки врачи зарегистрировали еще 11 новых случаев заболевания. По сведениям оперативного штаба, врачи спасли 160 человек, четверо скончались.

Больше всего пациентов нашли в Черкесске - 358 человек. Далее Усть-Джегутинский (91 человек), Малокарачаевский (57), Абазинский (35), Хабезский (29) и Прикубанский (23) районы. На других территориях Карачаево-Черкесии заболевших меньше 20. Карту распространения вируса в регионе, созданную оперативным штабом, мы размещаем ниже.

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 19 мая. Фото: оперштаб

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 19 мая. Фото: оперштаб

- 355 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении оперштаба.

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Концерт на балконе. Поселок Московский (КЧР).Видео: соцсети

Режим самоизоляции в Карачаево-Черкесии продлили до 24 мая. Жители также должны соблюдать масочный режим.

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КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными [карта]

ИСТОЧНИК KP.RU

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