Коронавирус в КЧР, последние новости на 20 мая 2020: заболевших больше 670

Коронавирус в КЧР, последние новости на 20 мая 2020: число инфицированных растет. В республике выявили 677 зараженных, за сутки врачи зарегистрировали еще 11 новых случаев заболевания. По сведениям оперативного штаба, врачи спасли 160 человек, четверо скончались.

Больше всего пациентов нашли в Черкесске - 358 человек. Далее Усть-Джегутинский (91 человек), Малокарачаевский (57), Абазинский (35), Хабезский (29) и Прикубанский (23) районы. На других территориях Карачаево-Черкесии заболевших меньше 20. Карту распространения вируса в регионе, созданную оперативным штабом, мы размещаем ниже.

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 19 мая. Фото: оперштаб

- 355 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении оперштаба.

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Концерт на балконе. Поселок Московский (КЧР).Видео: соцсети

Режим самоизоляции в Карачаево-Черкесии продлили до 24 мая. Жители также должны соблюдать масочный режим.

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Карта распространения коронавируса в СКФО

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