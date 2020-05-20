Коронавирус в КЧР, последние новости на 20 мая 2020: заболевших больше 670
Коронавирус в КЧР, последние новости на 20 мая 2020: число инфицированных растет. В республике выявили 677 зараженных, за сутки врачи зарегистрировали еще 11 новых случаев заболевания. По сведениям оперативного штаба, врачи спасли 160 человек, четверо скончались.
Больше всего пациентов нашли в Черкесске - 358 человек. Далее Усть-Джегутинский (91 человек), Малокарачаевский (57), Абазинский (35), Хабезский (29) и Прикубанский (23) районы. На других территориях Карачаево-Черкесии заболевших меньше 20. Карту распространения вируса в регионе, созданную оперативным штабом, мы размещаем ниже.
Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 19 мая. Фото: оперштаб
- 355 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении оперштаба.
Дыхание смерти: врачи-сомнологи выяснили, что связывает храп с COVID-19
Концерт на балконе. Поселок Московский (КЧР).Видео: соцсети
Режим самоизоляции в Карачаево-Черкесии продлили до 24 мая. Жители также должны соблюдать масочный режим.
"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.
СПАСЛИ
В Карачаево-Черкесии от коронавируса вылечили 82-летнюю бабушку
Пенсионерка сейчас на домашнем карантине (подробности)
ИНЦИДЕНТ В КЧР
Муфтия Карачаево-Черкесии госпитализировали с тяжелой формой коронавируса
Исмаила Бердиева подключили к кислороду (подробности)
КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКФО
Карта распространения коронавируса в СКФО
Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными [карта]
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в КЧР»