"Извини, что не такой умный, как ты": Нурмагомедов жестко ответил хейтеру по поводу заражения отца

У отца и тренера Хабиба Нурмагомедова - Абдулманапа - серьезные проблемы со здоровьем. Во вторник его второй раз ввели в искусственную кому из-за дыхательной недостаточности, мужчина сейчас на аппарате ЭКМО, сообщил инсайдер.

Подтверждения заявлениям, что Абдулманап заразился коронавирусом, нет - спортсмен отказался от теста на COVID-19. Врачи диагностировали ему пневмонию. По словам Хабиба, состояние тяжелое, у отца пошло осложнение на сердце, которое годом ранее прооперировали.

- Ему сейчас заново делали операцию. Так что у него сейчас тяжёлое положение, очень тяжёлое. Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам, - говорит Хабиб в видеообращении, опубликованном в Instagram.

"Он перенес операцию на сердце": Хабиб рассказал о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.

В комментариях нашелся человек, который посчитал, что коронавирус - фикция. На реплику ответил сам спортсмен, рассказав, как инфекция ударила по его селу.

- У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболели, 11 умерли, и ещё десятки людей в больнице из моего одного села, в соседнем селе за ночь 14 человек умерли, не успевали хоронить. Извини, что не такой умный, как ты.

Махачев - о состоянии отца Хабиба.Видео: соцсети

Менеджер Нурмагомедова отмечал на днях, что Хабиб очень подавлен. Он же рассказал о разговоре между спортсменом и Владимиром Путиным.

- В последние дни Хабиб на связи с Владимиром Путиным, и он пообещал, что отец Хабиба получит должное лечение. Послание Хабиба людям во всём мире — оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса, - приводят его слова иностранные СМИ.

По состоянию на 20 мая в Дагестане заразились 3643 человек. Выздоровели 2266 пациентов, но 36 умерли.