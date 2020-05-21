Коронавирус в КЧР, последние новости на 21 мая 2020: заболевших больше 670

Коронавирус в КЧР, последние новости на 21 мая 2020: количество зараженных увеличивается. В регионе зафиксировали 689 заболевших, за день врачи выявили еще 12 новых случаев инфицирования. Согласно данным оперативного штаба, медики вылечили 188 человек, четверо умерли.

Больше всего пациентов нашли в столице республики - 366 человек. Следом идут Усть-Джегутинский (91 жителей), Малокарачаевский (57), Абазинский (35), Хабезский (29) и Прикубанский (23) районы. На других территориях Карачаево-Черкесии инфицированных менее 20. Карту распространения вируса в республике, подготовленную оперативным штабом, мы публикуем ниже.

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 20 мая. Фото: оперштаб

- 370 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении оперштаба.

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Концерт на балконе. Поселок Московский (КЧР).Видео: соцсети

Напомним, режим самоизоляции в Карачаево-Черкесии действует до 24 мая. Вполне возможно, впоследствии его продлят. Кроме того, жители должны соблюдать масочный режим.

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