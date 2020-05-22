2020-05-21T18:11:01+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 22 мая 2020: от вируса спасли роженицу

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 22 мая 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 22 мая 2020: число зараженных выросло. В республике выявили 701 заболевших, за день врачи выявили еще 12 новых случаев инфицирования. По данным оперативного штаба, медики вылечили 188 человек, четверо скончались.

Больше всего пациентов нашли в Черкесске - 373 человека. Следом расположились Усть-Джегутинский (91 житель), Малокарачаевский (57), Абазинский (35), Хабезский (29) и Прикубанский (28) районы. На других территориях Карачаево-Черкесии заболевших менее 20. Карту распространения вируса в республике, подготовленную оперативным штабом, мы публикуем ниже.

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 20 мая. Фото: оперштаб

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 20 мая. Фото: оперштаб

- 400 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении оперштаба.

В Карачаево-Черкесии зафиксировали первый случай выздоровления младенца от коронавируса. Как уточняют в республиканском Минздраве, ребенку нет и месяца. И в больницу кроха попал с матерью, от которой и заразился дома.

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Концерт на балконе. Поселок Московский (КЧР).Видео: соцсети

Напомним, в Карачаево-Черкесии до 24 мая объявлен режим самоизоляции. Вполне возможно, затем его продлят. Помимо этого, жители должны соблюдать масочный режим - выходить на улицу с медицинскими масками и в перчатках.

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Карта распространения коронавируса в СКФО

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными [карта]

ИСТОЧНИК KP.RU

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