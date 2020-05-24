Коронавирус в КЧР, последние новости на 24 мая 2020: половина больных - в Черкесске

Коронавирус в КЧР, последние новости на 23 мая 2020: количество заболевших выросло. В регионе нашли 732 инфицированных, за день врачи зарегистрировали еще 20 новых случаев заражения. По данным оперативного штаба, врачи спасли 239 человек, четверо скончались.

Больше всего пациентов выявили в Черкесске - 385 человек.

Следом расположились Усть-Джегутинский (91 житель), Малокарачаевский (65), Абазинский (36), Хабезский (30), Прикубанский (33) и Зеленчукский (22) районы. На других территориях Карачаево-Черкесии инфицированных меньше 20. Карту распространения вируса в республике, подготовленную оперативным штабом, мы публикуем ниже.

Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) объявили в регионе выходной день в честь празднования Ураза-байрам. В 2020 году Рамадан начался 24 апреля, об окончании месяца и наступлении праздника Ураза-байрам будет свидетельствовать новолуние.

Выходной будет перенесен со дня, когда будет отмечаться праздник, на понедельник - 25 мая.

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КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными [карта]