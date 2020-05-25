Хабиб переболел коронавирусом? Нурмагомедов отказался проходить тест

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отказался проходить тестирование на коронавирусную инфекцию несмотря на высокий риск заражения. Напомним, что родное село бойца Сильди, где он проводил время после возвращения из Америки, закрыто на карантин.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» инсайдеры, близкие к друзьям семьи Нурмагомедовых, во время визита в Москву Хабибу предлагали сделать тест на COVID-19. Вирус обнаружили у тяжелобольного отца спортсмена. Однако чемпион от проверки отказался, несмотря на постоянные контакты с Абдулманапом Магомедовичем. Он попросил медиков уделить всё внимание болезни папы.

Напомним, что по словам самого спортсмена, большинство родственников и друзей уже переболели чем-то очень похожим на коронавирус. Во время обращения к дагестанцам Хабиб говорил, что представители старшего поколения даже умирали от вирусной пневмонии. Да и само родное село, где проводил время Нурмагомедов, закрыто на карантин.

Хабиб Нурмагомедов об операции на сердце и состоянии отца.

Инсайдер полагает, что с большой вероятностью боец уже переболел COVID-19, но в лёгкой форме, что не отразилось на его здоровье.

К несчастью, того же нельязя сказать о старшем Нурмагомедове. Абдулманап Магомедович продолжает находится в подмосковной клинике. За ним установлено круглосуточное видеонаблюдение. Он находится в медикаментозной коме после инфаркта. Его состояние оценивается, как тяжёлое. Медики пока воздерживаются от дальнейших прогнозов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Остается только молиться»: боец UFC рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова

Состояние Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова не улучшается уже несколько недель. Об этом рассказал ученик легендарного тренера, боец UFC Тагир Уланбеков (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он очень тяжёлый»: отец Хабиба Нурмагомедова снова впал в кому

Состояние отца Хабиба Нурмагомедова снова ухудшилось. Легендарный тренер не может дышать, медикам вновь пришлось подключить его к аппарату ЭКМО. Информацию подтверждают инсайдеры, близкие к семье известного спортсмена (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам»: Хабиб рассказал о состоянии отца после операции на сердце

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил: его отец находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. По словам дагестанского спортсмена, Абдулманап Нурмагомедов перенёс сложную операцию на сердце. Вероятнее всего, она была связана с перенесённым инсультом, о котором ранее писала «КП - Северный Кавказ» (подробности).