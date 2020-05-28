Генпрокуратура РФ попросила Испанию выдать экс-министра правительства Ставрополья

Генеральная прокуратура России попросила Министерство юстиции Испании выдать бывшего депутата Государственной Думы и зампреда правительства Ставрополья Андрея Мурги. Экс-чиновник фигурирует в деле о мошенничестве и скрывается от следствия в Аликанте. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Уголовное дело против Мурги ведет Следственный комитет по Ставропольскому краю. Как установили следователи, чиновник преступил закон при выделении денег на создание сайта по продвижению товаров местных производителей.

Елена Кильпа, заместитель еще действующего тогда министра экономического развития Андрея Мурги, предупредила гендиректора "Корпорации развития Ставропольского края" Заура Абдурахимова, что вскоре ведомство организует соответствующие торги. Причем она заверила, что в конкурсе обязательно победит его фирма. Даже с учетом невыполнимости условий контракта. И порекомендовала найти субподрядчиков.

Заур Абдурахимов и Андрей МургаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Заручившись поддержкой замминистра гендиректор пошел на торги и, как ему было обещано, выиграл, - ранее рассказывали "КП - Северный Кавказ" представители правоохранительных органах. - Первый заместитель подписала бумаги о заключении государственного контракта на 9,9 млн бюджетных рублей.

Позже работу компании приняли без проверки качества.

Мурга решил воспользоваться покорностью Абдурахимова. Он предложил пропустить мимо допущенные субподрядчиком нарушения, если ему отдадут 4,5 миллиона рублей, подлежащие переводу ставропольской фирме в счет оплаты за проделанную работу. Из-за этого директора корпорации обвинили в превышении полномочий и хищении средств.

Правда, Абдурахимов начал сотрудничать со следствием и признал вину. И в марте 2019 года ему назначили штраф в 40 тысяч рублей. Мужчина дал подробные показания против себя и высокопоставленного чиновника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/776638" frameborder="0"></iframe> Бывший депутат Госдумы Андрей Мурга задержан в Аликанте.Андрей Мурга, который находится в международном розыске за мошенничество, был арестован Гражданской гвардией Испании по запросу России в пятницу в Аликанте

С апреля 2019 года Мурга в федеральном розыске, а с 7 июня - уже в международном розыске. В этом же месяце экс-политика заочно арестовали. Ранее россиянина задержали в провинции Аликанте, куда он инвестировал в недвижимость. Мужчина просил убежище у Испании. Сейчас заявка находится в обработке, но, скорее всего, ее бы не одобрили.

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