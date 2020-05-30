2020-05-29T23:00:22+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 30 мая 2020: статистику могут занижать

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 30 мая 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 30 мая 2020: официальную статистику могут занижать. Как писала "КП - Северный Кавказ", количество зараженных, возможно, втрое выше. Ситуацию расследует республиканский Роспотребнадзор, проверки проводят в Карачаевском, Хабезском и Абазинском районах. Сколько больных в действительности - непонятно. Точные цифры станут известны после разбирательств.

Однако сейчас, по данным оперативного штаба на утро, в регионе нашли 951 заболевших, за день врачи выявили COVID-19 еще у 56 человек. Врачи вылечили 296 человек, пятеро умерли.

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Больше всего зараженных обнаружили в Черкесске - 482 человека. Следом идут Усть-Джегутинский (103 жителя), Малокарачаевский (106), Зеленчукский (54), Прикубанский (46), Абазинский (38), Хабезский (36) и Адыге-Хабльский (27) районы. На других территориях Карачаево-Черкесии заболевших менее 20.

Госпитализированы 442 пациента. Остальные проходят лечение на дому.

Черкесск может остаться без "Скорой помощи". Сорок сотрудников написали заявления об уходе, примерно столько же - находятся на самоизоляции из-за заражения COVID-19. Причина тому и другому - плохие условия труда. Корреспондент "КП - Северный Кавказ" разобрался в ситуации.

"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными [карта]

ИСТОЧНИК KP.RU

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