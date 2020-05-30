Коронавирус в Дагестане, последние новости на 30 мая 2020: новый рекорд смертности и война с 5G

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 30 мая 2020: зафиксирован новый суточный рекорд смертности — 50 зараженных скончались за сутки. Существенный рост числа летальных исходов связан с изменением системы подсчета. Подробности в материале «КП - Северный Кавказ».

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По официальной информации Оперштаба коронавирусом в Дагестане заражено 4704 человека. Суточный прирост в последнее время вновь превышает 100 новых пациентов в сутки. 29 мая прибавилось ещё 125 больных.

А вот темпы роста числа выздоровевших замедляются. За сутки выписано всего 10 человек. Общее число перенесших COVID-19 дагестанцев — 4412 человек.

Статистика летальных исходов с 21 мая существенно изменилась. Цифры дневного прироста выросли в 5-10 раз. Резкий скачок числа смертей связан с новой системой подсчета: теперь все погибшие от вирусной пневмонии пациенты атоматически считаются жертвами COVID-19. Напомним, что до этих изменений число летальных исходов было порядка 30, когда от пневмонии умерло около 700 человек.

Несмотря на печальную статистику, Минздрав полагает, что пик заболеваемости уже позади и ситуация в регионе начинает стабилизироваться. Этому способствуют и федеральные поставки препаратов, и открывшиеся полевые госпитали Минобороны.

Отметим, что жители Дагестана по-прежнему продолжают искать заговоры вокруг эпидемии. Если в её начале люди не верили в коронавирус, то теперь они обратились против вышек 5G. Жители сел выходят на митинги и грозят сжечь современную аппаратуру, обеспечивающую хорошую мобильную связь и высокоскоростной интернет. Война против прогресса нередко попадает на видео.

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