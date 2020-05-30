Появилось видео уличных перестрелок во время КТО в Сунже

Перестрелки на улицах ингушской Сунжи снимают на видео. В субботу в городе был введен режим контртеррористической операции (КТО). Национальный антитеррористической комитет подробностей спецоперации пока не раскрывает.

Жителей города просят не сеять панику. НАК сообщает, что ситуация находится под полным контролем спецназа. Людям рекомендуют не выходить из дома. Однако не все соблюдают меры предосторожности. В сети появились видео уличных перестрелок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/782183" frameborder="0"></iframe> Перестрелки на улицах Сунжи.

Источники «КП - Северный Кавказ» в силовых структурах предполагают, что целью силовиков могли стать боевики последней оставшейся в Ингушетии террористической группировки. Их уже пытались накрыть в Сунженском районе в середине мая. Однако тогда членам бандподполья удалось скрыться от спецназа. Они успели скрыться на машине.

Напомним, минувшей ночью члены религиозной общины напали на один из домов в селе Сурхахи Назрановского района. Сейчас идет поиск бандитов, совершивших атаку. Её причиной может быть желание нескольких членов общины покинуть секту.

Обновленная информация

По данным источников «КП - Северный Кавказ», активная часть спецоперации завершена. Заблокированные террористы нейтрализованы. На месте проведения операции начался пожар.

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